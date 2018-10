Verdachte betrokkenheid bij vermissing Nsimire vrijgelaten

De rechtbank in Den Haag heeft woensdag het voorarrest opgeheven van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing van de 14-jarige Nsimire. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem nog wel van het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag, maar dat is onvoldoende om de 33-jarige man nog langer vast te houden.

Nsimire verdween op 27 juli, waarna haar familie een grote zoekactie begon. Een maand later werd ze in Den Haag in “goede gezondheid” teruggevonden, meldde de politie. Zij werd gevonden na een tip. Een dag later arresteerde de politie een 33-jarige man uit Den Haag die onderdak zou hebben geboden aan het vermiste meisje.

Onduidelijk of verdachte ontucht heeft gepleegd

Begin september werd het voorarrest met dertig dagen verlengd voor verder onderzoek. Het OM had aanwijzingen dat de man ontucht had gepleegd. Op dit moment zijn er echter “onvoldoende concrete aanknopingspunten” voor ontuchtige handelingen, schrijft het OM.

De advocate van de verdachte had verzocht om schorsing van het voorarrest.