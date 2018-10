Verdachte aangehouden voor schietpartij buurthuis Amsterdam

De Amsterdamse politie heeft een verdachte aangehouden voor de moord op de onschuldige stagiair Mohamed Bouchikhi, in januari dit jaar. Het gaat om een 25-jarige man uit Zwanenburg, die al vast zat wegens een poging tot moord in een andere zaak. Dat meldde de politie woensdag.

De ‘vergismoord’ op de 17-jarige Bouchikhi leidde begin dit jaar tot geschokte reacties. Hij liep stage in een buurthuis op het eiland Wittenburg, aan de oostelijke rand van Amsterdam-Centrum. Twee gemaskerde mannen drongen het gebouw binnen, waar op dat moment kinderen aan het koken en sporten waren, en losten tien schoten. Hun vermoedelijke doelwit werd ook geraakt maar overleefde de aanslag, Bouchikhi overleed aan zijn verwondingen.

De politie vermoedt dat de aangehouden man een van de twee schutters is. Hij werd aangehouden in zijn cel, waar hij zat wegens een schietpartij in januari dit jaar in Amsterdam Zuidoost. Dat was ruim een week voor de moord op Bouchikhi. Afgelopen maandag was zijn voorlopige hechtenis in deze zaak met negentig dagen verlengd.

Grof geweld

De gearresteerde man wordt volgens het OM ook nog verdacht van een derde moordpoging op 9 februari dit jaar, twee weken na ‘Wittenburg’, óók in Amsterdam Zuidoost. Hij werd dezelfde avond nog gearresteerd. In augustus werd zijn voorlopige hechtenis beëindigd, maar twee weken later werd hij opnieuw gearresteerd.

Volgens Het Parool zou het gaat om ene ‘Millie’, die in Amsterdam Zuidoost de reputatie geniet van een onberekenbare schutter die bereid is voor kleine bedragen grof geweld te gebruiken. Het OM zegt dat de verdachte „een bekende” is – ook al vóór de drie schietpartijen begin dit jaar.

Volgens Het Parool was ‘Millie’ al op achttienjarige leeftijd betrokken bij een gewelddadige overval op een juwelier. Eén medeverdachte van die overval dook de afgelopen jaren op in verschillende liquidatiezaken.

De moord op Bouchikhi vestigde de aandacht op het excessieve geweld waarmee de ‘drugsoorlog’ in Amsterdam gepaard gaat. Jonge jongens zijn bereid om voor relatief kleine bedragen liquidaties uit te voeren. Daarbij vallen ook onschuldige slachtoffers. In maart dit jaar werd de broer van Nabil B. vermoord in Amsterdam-Noord. B. is kroongetuige in de zaak tegen de zogeheten ‘mocromaffia’.