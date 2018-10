Toptalenten, chique lunch en een zinderend stadion

Eindhoven. Bulkend van het zelfvertrouwen werkte PSV, ongeslagen in de eredivisie, toe naar de Champions League-wedstrijd tegen Internazionale woensdagavond. Een dag in het spoor van de landskampioen.

Woensdag, 14.00 uur Trainingscomplex De Herdgang is volgepakt, in de bossen aan de rand van Eindhoven. Op het programma staat een duel in de UEFA Youth League, een jeugdcompetitie in de schaduw van de Champions League tussen de onder 19-ploegen van de clubs. De beste jeugd van PSV tegen die van Inter.

Mooie taferelen: tackles links en rechts, kramp bij spelers, PSV-jeugdcoach Ruud van Nistelrooij die constant voor zijn dug-out loopt en zijn Italiaanse collega Armando Madonna die non-stop staat te schreeuwen.

Eén jongen valt in het bijzonder op bij PSV: het zestienjarige toptalent Mohammed Amine Ihattaren, de jongste speler op het veld. Hij speelt alsof hij al jaren meeloopt op dit niveau. Fantastisch linkerbeen, harde afstandsschoten, splijtende steekpasses, schitterende techniek, versnellingen vanuit het niets. „Ihattaren is een van de beste [talenten] van Nederland”, zegt oud-PSV-trainer Aad de Mos op de tribune.

14.45 uur Rust. David Endt, sportschrijver en Inter-supporter, is er ook. Hij vertelt dat Inter (het eerste team) nog een beetje „zoekende” is. Hij was twee weken terug in Milaan bij het duel tegen Tottenham, dat Inter in de slotfase won. „Er staat wel een sterk, ervaren, fysiek, krachtig team. Dat is moeilijk om tegen te spelen, zeker voor PSV, dat zal worden uitgenodigd om aan te vallen.”

Inter heeft „één geniale gek voorin, die kan het verschil maken”, zegt Endt: de Argentijn Mauro Icardi. „Je denkt: hij is nutteloos voor zijn team, maar hij kan opeens toeslaan. Hij is als een gifslang.”

15.50 uur De Herdgang veert op, de jeugd van PSV wint in blessuretijd met 2-1 door een goal van spits Yorbe Vertessen. Wisselspelers rennen juichend het veld in. Peter Fossen, directielid financiële en juridische zaken bij PSV, kijkt toe. Hij komt net van een lunch met de bestuurlijke top van Internazionale bij het stadion, in restaurant Avant-Garde Van Groeninge (Michelin-ster).

Die ontmoetingen zijn een traditie voor Europese wedstrijden. Inter is sinds 2016 in handen van de Chinese retailgigant Suning, van zakenman Zhang Jindong. Fossen kent diens zoon, Zhang Kangyang, die in de directie van Inter zit. Fossen treft hem regelmatig bij het overlegorgaan voor clubs van de UEFA, de Club Competitions Committee.

Javier Zanetti, vicevoorzitter en clublegende, schuift ook aan in Eindhoven. Er is een tafelschikking gemaakt, vertelt Fossen. De PSV-top aan de ene kant van de tafel, de Inter-top aan de andere kant. „Dat wordt een beetje strategisch neergezet. Toon Gerbrands [algemeen directeur] en ik zaten naast elkaar.”

Cadeaus worden uitgewisseld: PSV geeft een shirt met de datum van de wedstrijd, Inter een schaal. Aan tafel worden de trends in het internationale voetbal doorgenomen, en de PSV delegatie is geïnteresseerd hoe de Chinezen Inter hebben overgenomen. Fossen: „Goed om bij te praten, hoe zij met opleiden omgaan, wat je denkt over contracten, hoe je omgaat met fans, hun plannen daarin.”

16.15 uur Mohammed Ihattaren vertelt bij de kleedkamer dat hij twee jaar voorloopt op zijn leeftijdsgenoten. „Ik speel al sinds mijn twaalfde met teamgenoten die ouder zijn. Ik ben het gewend.” Hij groeide op in Utrecht, de wijk Kanaleneiland. „Ik speelde een half jaar bij amateurclub SV Houten, toen zag een scout van PSV mij spelen en mocht ik gelijk bij de F’jes van PSV aansluiten.”

Jeugdspelers van PSV krijgen kansen in het eerste, misschien meer dan in het verleden. Drie spelers die later op de avond tegen Inter in de basis beginnen, komen uit de eigen jeugdopleiding. Ihattaren, enthousiast: „Ik hoop in de winterstop mee te kunnen met het eerste op trainingskamp. Ik wil zo snel mogelijk naar één, maakt niet uit hoe.”

21.00 uur Het zindert in het Philips-stadion. Spectaculaire eerste helft, veel kansen, fouten. Heerlijke 1-0 van Pablo Rosario, vol op de wreef genomen randje zestien. En dan na veertig minuten, cruciaal moment. Steven Bergwijn omspeelt bij een uitbraak doelman Samir Handanovic die uit het strafschopgebied is gekomen, en de bal tegenhoudt. Heel het stadion denkt: rood, maar de Servische arbiter Milorad Mažić geeft geel. Even later maakt Inter gelijk via Radja Nainggolan.

22.50 uur Inter wint met 2-1. Een fout van doelman Jeroen Zoet leidt de goal van Icardi in. Een omhaal van Donyell Malen bezorgt PSV nog bijna de gelijkmaker, maar Handanovic redt. Conclusie na twee wedstrijden: nul punten, zes goals tegen.