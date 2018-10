Terreurverdachten Arnhem en Weert twee weken langer vast

De zeven mannen die vorige week werden gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een aanslag in Nederland moeten twee weken langer zitten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag bepaald.

De verdachten van tussen de 21 en 34 jaar werden vorige week gearresteerd in Weert en Arnhem. Bij de arrestatie werden vijf vuurwapens in beslag genomen. Ook trof de politie honderd kilo kunstmest aan, wat mogelijk was bedoeld voor het maken van een autobom. Volgens het Openbaar Ministerie waren de mannen van plan een “grote aanslag” te plegen tijdens “een evenement”. Welk evenement dat geweest zou zijn, maakte het OM niet bekend.

Na de aanhoudingen donderdag doorzocht de politie onder meer twee woningen in Rotterdam en een huis in Vlaardingen. De mannen zitten in beperking, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat mogen spreken.

rb_rotterdam Rechtbank Rotterdam RC heeft zojuist beslist: 7 verdachten die vorige week

werden gearresteerd voor het voorbereiden van een aanslag blijven 14 dagen in

bewaring. 3 oktober 2018 @ 12:13 Volgen

