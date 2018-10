Strijdbaar PSV nipt ten onder tegen Inter

Vol bravoure en lef begon PSV aan de tweede wedstrijd in de Champions League tegen Inter Milaan. Maar na een vroege goal van Rosario kwam de Italiaanse club vlak voor rust weer terug in de wedstrijd door de Belg Nainggolan. Vlak na rust zorgde spits Icardo na een fout van PSV-doelman Zoet voor de winnende treffer.

Door de twee nederlagen staat PSV nu laatste in de groep. Het moet de dubbele ontmoeting met Tottenham Hotspur winnen om nog uitzicht te houden op de volgende ronde. De Engelse topclub verloor met 4-2 van Barcelona en heeft ook nog geen punten.

Lees ook deze reportage uit Eindhoven: Toptalenten, chique lunch en een zinderend stadion

Grote kansen in beginfase

Het sterke begin van de Eindhovenaren leverde in de vierde minuut gelijk een grote kans op voor aanvaller Steven Bergwijn, hij raakte de bal alleen niet vol. Twintig minuten later was het wel raak. Middenvelder Pablo Rosario schoot de bal vanaf buiten het strafschopgebied schitterend in de kruising.

Vijf minuten voor rust ontsnapte Inter-keeper Handanovic aan een rode kaart. Buiten het strafschopgebied stuitte hij aanvaller Bergwijn door de bal met zijn hand tegen te houden en kreeg daarvoor een gele kaart. Onbegrijpelijk, volgens oud-scheidsrechter Mario van der Ende.

In de laatste aanval voor rust kwam Inter weer terug in de wedstrijd. Na een scrimmage voor de goal van Zoet, kreeg Nainggolan de bal in het strafschopgebied en schoot onberispelijk binnen. Na de pauze begon PSV weer fel aan de wedstrijd en opnieuw was Bergwijn betrokken bij een gevaarlijke aanval. Na een mooie actie legde hij de bal terug op Pereiro, die bijna altijd scoort in grote wedstrijden, maar dit keer raakte hij de paal.

Aan de andere kant bleek spits Icardo een ware plaaggeest voor de PSV-verdediging. In de 59e minuut gebruikte hij handig zijn lichaam, omspeelde Zoet en zette zijn club op voorsprong. Een paar minuten later hield Zoet PSV in de wedstrijd na een kopbal van Icardo. Invaller Malen leek via een heerlijke omhaal nog te zorgen voor de verdiende gelijkmaker, maar dat zat er voor de Eindhovenaren helaas niet in.