Stef Blok kon relatief ongeschonden het vliegtuig halen naar Turkije

Goedemorgen! Het kabinet geeft brievenbusfirma’s ruim baan, waarschuwt het CPB. De AIVD ziet extreem-rechts en -links steeds harder botsen. En Femke Halsema is niet blij met de wietproef.

BRIEVENBURSFIRMA’S: Het kabinet doet te weinig tegen onze positie als doorsluisland naar belastingparadijzen, aldus het Centraal Planbureau (CPB). Terwijl, zegt het CPB, het aanpakken van brievenbusfirma’s juist nauw samenhangt met het afschaffen van de dividendbelasting. Vandaag en morgen zal het weer over de dividendtaks gaan bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Voorafgaand kwam collega-adviseur Sociaal en Cultureel Planbureau ook met een boodschap: het aantal werkende armen werd sinds het begin van deze eeuw anderhalf keer zo groot. Die groep blijft vaak onzichtbaar voor de gemeentelijke armoedebestrijders.

EXTREEM: De AIVD waarschuwt dat het zelfvertrouwen van extreem-rechts groeit: het uit zich steeds agressiever en opruiender. Extreem-links reageert weer met gewelddadige tegendemonstraties. De geheime dienst vreest dan ook meer confrontaties. Om agenten te leren demonstraties ontspannen te benaderen, verspreidt minister Kajsa Ollongren (D66) een ‘handboek demonstraties’ onder politie, het OM en gemeenten. Het ging afgelopen jaren vaker fout met agenten en demonstraties, zoals toen de politie anti-Zwarte-Piet-demonstranten verhinderde om überhaupt hun bestemming te bereiken.

GESPAARD: Het viel wel mee met de aanvallen op minister Stef Blok over het steunen van omstreden oppositiegroepen in de Syrische burgeroorlog. Kamerleden lagen veel met elkaar overhoop over de lastige vraag of er nou wel of niet grote fouten zijn gemaakt. Zelfs de kritische Pieter Omtzigt toonde begrip voor de positie van Blok, waarna Tunahan Kuzu van Denk de CDA’er weer verweet zijn keutel in te trekken. Blok is inmiddels in Turkije waar hij, op uitnodiging van zijn collega Mevlüt Çavuşoğlu, probeert de onderlinge relatie tussen de landen te herstellen.

WIETPROEF: De vier jaar durende wietproef beleeft een slechte start. De hoofdstad wil niet meedoen: burgemeester Femke Halsema ziet weinig in de huidige opzet. Alle 166 coffeeshops zouden in één keer hun illegale leveranciers afstoten en bovendien slechts een fractie van het huidige aanbod van cannabissoorten verkopen. Zo ontstaat er alsnog een illegale markt, vreest Halsema. GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg noemt de proef zelfs “glijmiddel om D66 blij te maken”. Dat vindt D66’er Vera Bergkamp “beneden niveau”.

STILLE MIDDEN: Minister Sigrid Kaag kreeg lovende reacties van politiek links tot rechts op haar Abel Herzberglezing van zondag. De D66’er hield een betoog tegen, onder meer, het stil gedogen van populisme. Niet iedereen kon dat bekoren: critici spreken zich nu ook uit. Follow the Money-columnist Ewald Engelen vindt dat de minister te weinig aandacht heeft voor de “reële vernederingen en krenkingen van de lager opgeleide Nederlander”. Thierry Baudet schrijft op de opiniepagina’s van NRC dat Kaag ook de negatieve stereotyperingen gebruikt die ze haar tegenstanders verwijt.

QUOTE VAN DE DAG:

“Het effect als alle coalitiepartijen hun eigen verhaaltje vertellen, is dat je eigenlijk niet meer weet wat het grote verhaal is. Je krijgt iedere keer een soundbite, of wéér een ruzie. Maar je hebt geen idee wat voor kabinet er eigenlijk zit.”

Tom-Jan Meeus vertelde bij De Wereld Draait Door over de kwetsbare plekken van de coalitie.