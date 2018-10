Nobelprijs voor nagebootste evolutie in de reageerbuis

De Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar Frances Arnold, George Smith en Sir Gregory Winter – twee Amerikanen en een Brit. Zij krijgen de prijs voor de evolutie van eiwitten. Een „revolutie gebaseerd op evolutie”, werd het in een toelichting in Stockholm genoemd. De evolutie wisten ze in de reageerbuis na te bootsen.

De winnaars delen de prijs die dit jaar 9 miljoen Zweedse kronen (870.000 euro) groot is. Mevrouw Arnold krijgt de helft van de prijs. Beide mannen delen de andere helft. De prijswinnaars komen op 10 december, Nobels sterfdag, hun prijzen ophalen. De vredesprijs, die vrijdag wordt bekendgemaakt, wordt in Oslo uitgereikt. De prijzen voor geneeskunde, natuurkunde, scheikunde en economie in Stockholm. (NRC)