Partijbestuur D66 zwakt gevoelige motie partijlid af

Het landelijk bureau van D66 heeft in aanloop naar het partijcongres van zaterdag een motie van een D66-raadslid uit Castricum over de afschaffing van de dividendbelasting flink weten af te zwakken. De partij komt zaterdag bijeen in Den Bosch.

Landelijke partijbureaus bemoeien zich wel vaker met moties op congressen, maar dat D66 – waar actieve leden graag volop meediscussiëren – zo sturend optreedt bij een voorstel dat politiek uiterst gevoelig ligt, is opmerkelijk.

De afschaffing van de dividendbelasting leidt tot grote weerstand in de achterban van D66. Uit een peiling van EenVandaag bleek al eerder dat zeven op de tien D66-stemmers het een slechte zaak vindt dat de partij afschaffing steunt. Zaterdag worden vier moties over de kwestie in stemming gebracht. In een daarvan werd eerst nog opgeroepen om tegen afschaffing van de dividendbelasting te stemmen. Maar indiener Marcel Steeman, raadslid en oud-wethouder voor D66 in Castricum, zegt tegen NRC dat hij in overleg met de partij zijn voorstel herschreef.

Op zaterdagavond 8 september twittert Steeman: „Motie geschreven voor #congres108 van @D66 tegen afschaffing dividendbelasting. Eens kijken wat dat doet op 6/10”. De volgende dag wordt hij gebeld door het landelijk bureau van de partij. Steeman heeft zijn motie, met het verzoek aan de Tweede Kamerfractie om niet in te stemmen met het afschaffen van de dividendbelasting, dan nog niet gepubliceerd.

Steeman krijgt advies over de formulering van de motie. „Er werd gezegd dat ik het niet te bot moest opschrijven, anders zou het congres de motie niet steunen.” Er wordt Steeman beloofd, door mensen van wie hij de naam niet wil noemen, dat ze zich bij een andere formulering zouden inzetten voor een neutraal stemadvies.

Op 11 september twittert Steeman de definitieve tekst. Die is dan veel minder dwingend. De motie roept D66 op om het standpunt zoals beschreven in het regeerakkoord „te heroverwegen”. De landelijke D66-politici worden opgeroepen om zich in de coalitie „tot het uiterste in te spannen” om de dividendbelasting te behouden.

Deze woensdagavond werden de stemadviezen van het bestuur gepubliceerd. Bij de motie van Steeman staat: neutraal.

Steeman vindt de toon van zijn uiteindelijke motie vrijblijvend. Toch vindt hij niet dat hij op de vingers is getikt. „Of zo voelt het tenminste niet.” Een woordvoerder van het landelijk bureau noemt het een normale gang van zaken. „We bellen bijna altijd met indieners van een motie. Dat gebeurt met name als we zien dat iets onduidelijk is geformuleerd.”

Eén van de andere drie moties over de dividendbelasting komt van Fons Potters, raadslid in Vught. Het dictum luidt: „verzoekt de fracties in Tweede en Eerste Kamer tegen de afschaffing van de dividendbelasting te stemmen.” Die motie wordt door het partijbestuur ontraden.