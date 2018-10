NTR wil alleen roetveegpieten, zwarte maillots blijven thuis

De zwarte maillots en handschoenen van Piet blijven dit jaar in de kast, waar zijn gouden oorringen en rode lippenstift al langer liggen. Ook draagt niet iedere Piet, net als afgelopen jaren, een afro-pruik. Zijn haar kan zowel lang als kort, steil als krullend zijn. Dit heeft omroep NTR, verantwoordelijk voor Het Sinterklaasjournaal en de nationale Sinterklaasintocht, woensdag bekendgemaakt.

De omroep zet zijn beleid van de afgelopen jaren hiermee voort. De Pieten in Het Sinterklaasjournaal hebben roet op hun gezicht omdat zij door schoorstenen kruipen om pakketjes te bezorgen. Hoe vaker ze door de pijp zijn gegaan, hoe meer vegen ze op hun gezicht hebben. Dat is het sprookje waar de NTR zich aan vasthoudt.

Met deze aanpak probeert de omroep voor- en tegenstanders van Zwarte Piet te vriend te houden. De suggestie dat Pieten zwart zijn vanwege hun huidskleur of afkomst wordt enerzijds weggenomen, anderzijds zullen sommige Pieten ook dit jaar nog helemaal zwart geschminkt worden.

Officieel hoeft alleen Zaanstad, waar de nationale intocht op 17 november plaatsvindt, zich te houden aan de Pieten-richtlijnen van de NTR. Met de gemeenten waar lokale intochten worden georganiseerd, heeft de omroep geen contact over het uiterlijk van Piet.

René Takken, woordvoerder van de NTR, zegt dat huidige opzet past in het meerjarenplan van de omroep. De NTR wil het uiterlijk van Piet geleidelijk veranderen, maar ook “zoveel mogelijk aansluiting behouden” met zowel voor- als tegenstanders van de traditionele Zwarte Piet. Of Piet ooit helemaal schminkloos door het leven moet gaan, kan Takken niet zeggen.

“We zetten de verandering in stapjes door. We hebben niet een specifiek einddoel dat we in een bepaald jaar willen behalen. De NTR bekijkt de situatie van jaar tot jaar en past zich aan op de maatschappelijke ontwikkelingen.”