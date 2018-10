Minder melkveebedrijven betrokken bij kalverfraude dan gedacht

De kalverfraude blijkt minder groot dan gedacht. Veel minder melkveebedrijven hebben gerommeld met de registratie van kalveren dan eerder werd geconstateerd, schrijft minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Van de 2.100 melkveebedrijven die in februari werden geblokkeerd door minister Schouten, blijken er 75 te hebben gefraudeerd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een procesverbaal opgemaakt en het dossier overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Het OM bepaalt of het overgaat tot strafrechtelijke vervolging.

Lees ook het opinieartikel van boerin Henny Verhoeven Ik, boerin, maakte een foutje, en nu ben ik fraudeur

Bij de meeste boeren was er geen sprake van fraude, maar van fouten in de administratie. Deze 1.400 bedrijven is een boete opgelegd van in totaal 2,7 miljoen euro. In het geval van 337 bedrijven was er geen enkele onregelmatigheid, schrijft Schouten:

“Voor deze 337 bedrijven is mijn aanvankelijke constatering dat bij alle geblokkeerde bedrijven ook echt sprake was van een onregelmatigheid niet juist geweest. Al deze bedrijven krijgen een brief waarin wordt aangegeven dat het bedrijf onterecht geblokkeerd was”.

Deze melkveebedrijven kunnen een schadeclaim indienen bij de NVWA. De geblokkeerde bedrijven mochten niet handelen in vee wat zorgde voor inkomensverlies.

Meerlingkalveren

De fraude draait om een oneigenlijke registratie van het aantal geboren kalveren om onder hoge fosfaatheffingen uit te komen. De boeren creëerden op papier een lagere fosfaatreductie door op te geven dat er veel meerlingkalveren werden geboren. Die kalveren worden toegeschreven aan een andere koe dan de echte moederkoe, zodat boeren meer koeien hielden zonder kalveren. Koeien zonder kalfjes tellen voor de helft mee in de fosfaatreductie.