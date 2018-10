Man probeert woning Fethullah Gülen binnen te dringen

Een man heeft woensdag geprobeerd de woning van de Turkse geestelijke Fethullah Gülen binnen te komen. Een beveiliger vuurde een waarschuwingsschot af toen hij de man opmerkte, waarna hij vluchtte. De vermoedelijke indringer leek gewapend te zijn. Gülen woont al jaren in zelfverkozen ballingschap in het Amerikaanse Pennsylvania.

De politie van Pennsylvania is gewaarschuwd nadat het schot werd gelost. Zij doet momenteel onderzoek naar het incident. De vermoedelijke indringer is nog niet opgepakt.

De 77-jarige prediker woont in het zogenoemde Golden Generation Worship & Retreat Center, een islamitische retraite die opgericht is door Turkse Amerikanen. Voor de poorten van het terrein hebben meerdere malen protesten plaatsgevonden tegen Gülen. Ook zou meermaals zijn geprobeerd de geestelijke te ontvoeren, volgens critici in opdracht van de Turkse regering. Zij ontkent dit ten stelligste.

Lees ook: Een machtige, broze man in de bossen van Pennsylvania

Hizmet-beweging

Fethullah Gülen wordt door de regering van de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan verantwoordelijk gehouden voor de mislukte coup in 2016. Sinds de coup zijn duizenden Turken gearresteerd of ontslagen vanwege mogelijke banden met Gülen. De 77-jarige ontkent alle betrokkenheid.

Gülen wordt beschouwd als de geestelijk vader van de islamitische Hizmet-beweging, die zich onder meer inzet voor educatie en religieuze tolerantie. In 1999 ontvluchtte hij zijn geboorteland Turkije omdat de autoriteiten hem wilden vervolgen voor “poging tot ondermijning van de seculiere orde”.

Sindsdien woont hij, samen met zo’n elfhonderd volgelingen, op het zwaarbeveiligde landgoed in Pennsylvania. De regering van Erdoğan heeft de VS gevraagd om Gülen uit te leveren, maar het land weigert dit.

Relatie VS-Turkije onder druk

De kwestie-Gülen heeft de relatie tussen de Verenigde Staten en Turkije de afgelopen jaren onder druk gezet. In Turkije zit een Amerikaanse dominee vast, op verdenking van betrokkenheid bij de Gülen-beweging. De Amerikanen vermoeden dat de geestelijke wordt ingezet als wisselgeld om Gülen naar Turkije te krijgen.

Ook de voormalige Veiligheidsadviseur van president Donald Trump, Michael Flynn, lijkt betrokken te zijn bij de kwestie. Vorig jaar beschuldigde ex-CIA directeur James Woolsey hem ervan dat hij Gülen probeerde de VS uit te krijgen - buiten de Amerikaanse autoriteiten om.