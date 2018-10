Man opgepakt voor versturen gifbrief aan president Trump

In de Amerikaanse staat Utah is een man opgepakt die ervan wordt verdacht een envelop met vergif te hebben gestuurd aan president Donald Trump, meldt persbureau AP. Ook zijn er brieven verstuurd aan de minister van Defensie Jim Mattis en de bevelhebber van de Amerikaanse zeestrijdkrachten John Richardson. De enveloppen werden eerder deze week onderschept, er bleek het dodelijke gif ricine in te zitten.

Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Bewoners van Utah wordt afgeraden de plaats Logan te bezoeken vanwege “mogelijke gevaarlijke chemicaliën”.

De brieven aan Mattis en Richardson waren geadresseerd aan het Pentagon, het hoofdkwartier van het Amerikaanse leger. Op de brief aan Trump stond het adres van het Witte Huis. De enveloppen werden op tijd onderschept en hebben de overheidsgebouwen niet bereikt.

‘Gif uit wonderboon’

Volgens een bron van CNN waren de enveloppen slordig beschreven. In een van de enveloppen zou een briefje zitten met de tekst “Jack the missile bean” en “Stock powder”. Waar deze woorden naar verwijzen, is vooralsnog onduidelijk. De enveloppen worden onderzocht door de FBI.

Ricine is een eiwit dat gewonnen kan worden uit zogenoemde ricinus-bonen. De stof is giftig en kan binnen een paar uur leiden tot ernstige misselijkheid, overgeven, interne bloedingen en uiteindelijk zelfs de dood. Het gif kan worden ingeademd, geïnjecteerd of via de huid worden toegebracht.

Het gif is vaker gebruikt voor moorden en dreigementen. In 2013 onderschepten de veiligheidsdiensten een brief met ricine die gericht was aan de toenmalige president Barack Obama.