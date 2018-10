Kinderdagverblijf spant kort geding aan tegen Stint-verbod

Een kinderdagverblijf uit Almere wil via een kort geding het verbod op de Stint terugdraaien. Dat zegt de advocaat van het kinderdagverblijf Het Kinderstraatje tegen NRC.

Volgens de raadsman houdt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die het gebruik van de Stint op maandag uit voorzorg opschortte na een dodelijk ongeval in Oss, geen rekening met de belangen van de gebruiker. Zonder de Stint wordt zijn cliënt, die geen rijbewijs heeft, op kosten gejaagd en komt de bedrijfsvoering direct in gevaar aldus de advocaat in het bezwaarschrift.

‘Niet kijken’, roept de eerste man ter plaatse. ‘Dit willen jullie niet zien.’

Volgens het kinderdagverblijf is het besluit van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) om de Stint van de weg te halen niet zorgvuldig, en is sprake van “een overhaastig uitgevoerd onderzoek om tegemoet te komen aan de commotie die over de problematiek is ontstaan”.

Fabrikant wil ‘in gesprek blijven’

Eerder op woensdag leek ook de fabrikant van de Stint naar de rechter te stappen, maar bij zowel de rechtbank als bij het ministerie was geen dagvaarding bekend. Later op de dag zei Edwin Renzen, eigenaar van fabrikant Stintum, tegen de Volkskrant dat hij in gesprek wil blijven met het ministerie en de toezichthouder, maar dat de advocaat van het bedrijf “alle mogelijkheden onderzoekt”.

Renzen zegt daarnaast tegen persbureau ANP dat het onderzoek waarop de minister haar besluit baseerde onvolledig was. Ook hield de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geen rekening met de zienswijze van de fabrikant. Stintum heeft “een feitenrelaas” gedeeld met de toezichthouder. Renzen denkt dat de nieuwe informatie het besluit van de minister kan doen veranderen, aldus het persbureau. Het bedrijf noch hun vertegenwoordiging reageerden op vragen van NRC.

De Stint, waarvan er volgens de fabrikant 3.500 zijn verkocht, wordt veel gebruikt voor het vervoeren van kinderen door kinderdagverblijven. Na een ongeluk met een Stint in het Brabantse Oss, waarbij vier kinderen omkwamen en twee zwaargewonden vielen, wordt de verkeersveiligheid van het vervoersmiddel in twijfel getrokken. Hoewel toezichthouders ten tijde van introductie van de Stint vraagtekens zetten bij de verkeersveiligheid, mag het vervoersmiddel sinds 2012 de openbare weg op.

Het is nog niet bekend wanneer het kort geding van het kinderdagverblijf tegen het ministerie dient.