Hoge Raad schort dwangsom Vueling op

De dwangsom van 1 miljoen euro die de Nederlandse overheid aan de Spaanse luchtvaartmaatschappij Vueling Airlines oplegde, is door de Hoge Raad opgeschort. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) moet opnieuw naar de strafmaatregel kijken.

De Spaanse prijsvechter ging vorig jaar in beroep bij de Hoge Raad tegen de dwangsom van 1 miljoen euro, die in 2016 opgelegd werd door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateerde destijds stelselmatige overtredingen van de regels rond onder meer het compenseren van passagiers bij vertraging en het annuleren van vluchten.

Vueling Airlines, onderdeel van het Brits-Spaanse IAG stond toen al onder verscherpt toezicht, en zou een systeem hanteren waarbij verzoeken tot compensatie bij een geannuleerde of vertraagde vlucht aanvankelijk met een standaardreactie af gewezen werd. Alleen vasthoudende klagers werden uiteindelijk gecompenseerd.

Na het opleggen van de dwangsom, tot bijna een ton per geconstateerde overtreding, liep de rekening op tot het maximum van 1 miljoen euro. Maar de dwangsom is volgens de Hoge Raad niet het juiste instrument om de geconstateerde problemen bij Vueling op te lossen. De Hoge Raad schort daarom de dwangsom in een woensdag gepubliceerde uitspraak op.

De Hoge Raad volgt het oordeel van een eerdere rechter op twee punten wel: de toenmalige staatssecretaris was bevoegd om de dwangsom op te leggen en Vueling handelde de compensaties inderdaad niet af in lijn met de regels. De Hoge Raad gaat echter niet mee in het oordeel van de rechtbank dat de dwangsom deugdelijk is.

Piepsysteem

De dwangsom zou bedoeld moeten zijn om de bekritiseerde werkwijze van de luchtvaartmaatschappij te bestraffen, maar straft de luchtvaartmaatschappij eigenlijk voor het overtreden van de regels rond compensatie in specifieke gevallen, oordeelt de Hoge Raad.

De Hoge Raad stelt:

“Omdat de overtreding de structurele handelwijze van Vueling betreft, terwijl de last ziet op de afhandeling van individuele verzoeken om compensatie, strekt de last niet tot beëindiging van de overtreding. De rechtbank heeft de last daarom ten onrechte deugdelijk bevonden.”

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu moet nu een nieuw besluit nemen over hoe het handelen van Vueling aan te pakken, waarbij de Hoge Raad aangeeft dat de nieuwe strafmaatregel zich moet richten op de gehanteerde werkwijze.

Vueling betrad in 2007 de Nederlandse markt, toen het vanaf Schiphol naar Parijs en bestemmingen in Spanje begon te vliegen. Vueling werd in 2013 gekocht door IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia.