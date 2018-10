Frederik Buyckx wint prijs met fotoserie over nomaden

Mannen op paarden die in twee teams strijden om het karkas van een schaap. In Kirgizië is het spel Kok Boru een prettig tijdverdrijf in een leven dat verder vooral gekenmerkt wordt door ontberingen: een semi-nomadisch bestaan onder barre weersomstandigheden in een overwegend bergachtig gebied. De Belgische fotograaf Frederik Buyckx (1984) maakte tussen 2016 en 2018 een reportageserie in Kirgizië over de sneeuw, het ijs, de herders en hun schapen en vooral over de paarden, die in het leven van de nomaden een centrale rol spelen. Vorige week werd Buyckx met deze serie 'Horse Head' uitgeroepen tot de winnaar van de Lima Photo-prijs, een privé-initiatief ter ondersteuning en promotie van de Belgische documentairefotografie. De prijs bedraagt 7.500 euro.