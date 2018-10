Franse topcrimineel opnieuw gearresteerd

De Franse autoriteiten hebben topcrimineel Redoine Faïd weer gearresteerd. Faïd ontsnapte in juli nog met behulp van een helikopter uit een gevangenis in de buurt van Parijs. Volgens persbureau Reuters is hij opgepakt in Creil, een plaats ten noorden van de hoofdstad.

Het Franse actualiteitenprogramma BFMTV meldt dat de arrestatie geweldloos verliep. De man zou zich in het appartement van een vriend hebben bevonden. Ook twee van zijn neven en een broer die in de woonruimte aanwezig waren, rekende de politie in.

Gewelddadige overval

Faïd, een bekendheid in Frankrijk, moet een 25-jarige gevangenisstraf uitzitten voor een gewelddadige overval in 2010 waarbij een politieagente om het leven kwam. In 2013 ontsnapte hij ook al eens op spectaculaire wijze uit een Franse cel. Toen gebruikte hij springstof om zich een weg naar buiten te knallen, waar een vluchtauto op hem te wachten stond. Tijdens deze ontsnapping gijzelde hij enkele bewakers.

Faïd draagt de bijnamen ‘het brein’ en ‘de schrijver’ vanwege zijn vermeende hoge intelligentie en zat in de jaren negentig achter een groot aantal gewelddadige overvallen. In 1999 veroordeelde de rechter hem al eens tot achttien jaar cel vanwege het beroven van een geldtruck. In 2009 kwam hij voorwaardelijk vrij waarna hij een autobiografie publiceerde.

