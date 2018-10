FIOD rolt illegale sigarettenfabriek op in Lithoijen

De FIOD heeft in het Brabantse Lithoijen een illegale sigarettenfabriek opgerold. Zeven mannen uit Oekraïne, die vermoedelijk illegaal in Nederland werkzaam waren, werden woendag aangehouden.

De opsporingsdienst van de belastingdienst trof in een loods in Lithoijen (gemeente Oss) een volledige productielijn aan en in totaal 8 miljoen sigaretten. De FIOD spreekt van “een aardige vangst”. De machines stonden ten tijde van de inval uit, maar de dienst twijfelt er niet aan dat de fabriek actief gebruikt werd: in de machines zat tabak, filters en verpakkingsmateriaal.

De FIOD vermoedt dat er 4.500 kilo tabak in de fabriek is verwerkt. Bij de inval werden 1 miljoen sigaretten in de fabriek aangetroffen. In een nabijgelegen loods werden nog eens 7 miljoen sigaretten gevonden. Alle sigaretten en machines worden vernietigd. Het is niet bekend wat de straatwaarde van de vondst is.

De aangehouden mannen verbleven in de fabriek, waar slaap- en woonvertrekken ingericht waren. De FIOD schrijft dat de illegale handel in sigaretten accijns mijdt, crimineel vermogen opbouwt en het anti-rookbeleid van de overheid ondermijnt.

In het voorjaar van 2017 rolde de FIOD in korte tijd meerdere sigarettenfabrieken in Brabant op. In februari vond de FIOD bijna 9 miljoen sigaretten in een fabriek in Oirschot en zo’n 20.000 kilo tabak. De opsporingsdienst berekende destijds dat als de sigaretten op de markt waren gekomen, er zo’n 3,3 miljoen euro aan accijns zou zijn ontdonken. Enkele dagen daarna trof de opsporingsdienst in Liessel ook zo’n 6.500 kilo tabak aan.