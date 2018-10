Filmoverzicht: ‘Todo lo saben’ is meer dan alleen thriller, ‘A Star is Born’ bezorgt diepe melancholie

●●●●● Todo lo saben: Drama Het Spaanstalige Todo lo saben van regisseur Asghar Farhadi is een spannend ontvoeringsdrama. Maar de indrukwekkende film met Javier Bardem en Penélope Cruz in de hoofdrollen, biedt meer dan alleen een thriller. Lees de recensie: De broosheid van een warme familie in nood in ‘Todo lo saben’ Regie: Asghar Farhadi. Met: Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín.

●●●●● Lejla en Regained Memory: Drama De Nederlander Stijn Bouma maakte voor zijn filmopleiding in Sarajevo drie films. De langere speelfilms ‘Lejla’ en ‘Regained Memory’ werpen een liefdevolle blik op thema’s als herinneringen en de oorlog in Joegoslavië. Lees de recensie: Jong talent Stijn Bouma kiest met ‘Lejla’ en ‘Regained Memory’ zijn eigen pad Regie: Stijn Bouma. Met: Lejla Hadzic (Lejla) en Salih Palo, Maja Izetbegovic, Amna Bajric (Regained Memory).

●●●●● Smallfoot: Animatiefilm Wat doe je als je opeens een wezen tegenkomt dat je niet kent? De grappige animatiefilm ‘Smallfoot’ gaat over angsten en vooroordelen en bevat ook nog wat maatschappijkritiek. De veel te gelikte liedjes hadden alleen niet gehoeven. Lees de recensie: Yeti’s geloven in ‘Smallfoot’ niet dat mensen bestaan Regie: Karey Kirkpatrick. Met de stemmen van: Channing Tatum, James Corden en Zendaya.

●●●●● Sprekend Nederland: Documentaire Regisseur John Appel vatte het huidige tijdsbeeld van Nederland samen in ‘Sprekend Nederland’. Maar waar zijn de Marokkaanse en de Turkse Nederlanders? Lees de recensie: Boeiend, maar brokkelig mozaïek Regie: John Appel.

●●●●● Light as Feathers: Drama In de semi-geïmproviseerde ‘Light as Feathers’ verwarren de hoofdpersonen ongecontroleerde impulsen met liefde. De film is een mooi debuut, maar laat een aantal vragen onbeantwoord. Lees de recensie: Seksen, snauwen en vechten zonder gêne Regie: Rosanne Pel. Met: Eryk Walny, Ewa Makula, Klaudia Przybylska. In de bioscoop en op Picl.

●●●●● A Star is Born: Drama NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC. Inschrijven De vierde versie van ‘A Star is Born’ is niet kitscherig maar juist indringend. Lady Gaga laat zien dat ze meer is dan een zangeres, Bradley Cooper laat zien dat hij meer is dan een acteur. Lees de recensie: ‘A Star is Born’ bezorgt een diep gevoel van melancholie Regie: Bradley Cooper. Met: Bradley Cooper, Lady Gaga, Andrew Dice Clay, Sam Elliott.

●●●●● WAD - overleven op de grens van water en land: Natuurfilm Ruben Smit laat met ‘WAD – overleven op de grens van water en land’ opnieuw de adembenemende schoonheid van de Nederlandse natuur zien. De invloed van de mens is in de film opvallend afwezig. Lees de recensie: De Waddenzee lijkt op een verre planeet in de film van Ruben Smit Regie: Ruben Smit. Muziek: Martin Fondse