Ferme May zet Johnson en Corbyn in de hoek

Terwijl Dancing Queen van Abba snoeihard uit de speakers klonk, betrad Theresa May het podium van het Tory-partijcongres in Birmingham. Ze grapte over hoestbuien en het vastlijmen van de letters op het podium, een verwijzing naar haar gestuntel vorig jaar. Ze bediende plaaggeesten Jeremy Corbyn en Boris Johnson ferm van repliek. Theresa May hield aan het slot van de bijeenkomst op een tijdig moment de beste politieke toespraak van haar premierschap.

Het oordeel van May is duidelijk. De populaire Tory Johnson is een fantast en Labourleider Corbyn beschadigt de Britse economie. Corbyn wilde vorige week op het Labour-partijcongres in Liverpool uitstralen dat hij een radicaal alternatieve koers voor het land heeft. ‘Boris’ wilde dinsdag in zijn toespraak in Birmingham laten zien dat hij serieus en breed genoeg kan zijn om premierwaardig te zijn. May liet weten dat het makkelijk is om ideologisch te praten, maar dat het een stuk moeilijker is om de besluiten echt te nemen. ,,Dat is wat waar deze baan om draait. De grote besluiten nemen op een manier dat ze het landsbelang dienen”, zei May.

‘Schadelijk en onrealistisch’

May liet het gekissebis met de EU over de Brexitonderhandelingen even zo veel mogelijk links liggen. Ze kwam niet met nieuwe voorstellen. Ze stelde de Britse onderhandelingspositie niet bij. Wel deed May de voorstellen van Johnson en hardliner Jacob Rees-Mogg af als schadelijk en onrealistisch.

Johnson had geen idee wat het landsbelang is, impliceerde May. Toen hij nog minister van Buitenlandse Zaken was, zei Johnson ooit in een besloten bijeenkomt dat hij de kritiek van het bedrijfsleven op de Brexit beu was. ,,Fuck het bedrijfsleven” had Johnson volgens de Britse pers gezegd. Daar kwam May nu op terug. ,,Er is een woord van vier letters dat wij Conservatieven met het bedrijfsleven willen doen. Het woord heeft een lettergreep, is van Anglosaksische afkomst. Het eindigt met de letter K”, zei May. Back business ofwel steun het bedrijfsleven.

Rees-Mogg kreeg ervan langs omdat hij ooit had gezegd dat het misschien enige decennia duurt voordat het Verenigd Koninkrijk economisch profiteert van de Brexit. Dat is onverantwoord, maakte May duidelijk. ,,Een Brexit die het land over vijftig jaar sterker maakt volstaat niet als je leven er nu ingewikkelder door wordt”, zei May.

De premier wees een oproep tot een tweede referendum, een optie die Labour openhoudt, af. Het is duidelijk dat de Tories de aantrekkingskracht van Corbyn vrezen. May deed haar best de Labourleider neer te zetten als een nare man, met autoritaire trekjes (,,The Jeremy Corbyn Party”) die de sfeer bij zijn eigen partij verziekt en toestaat dat zijn partij een Britse cultuurstrijd ontketent. ,,Wat Labour overkomt is een nationale tragedie”, zei May.