Europarlement: CO2-uitstoot auto’s moet 40 procent omlaag

Het Europees Parlement heeft woensdag gestemd voor het verlagen van de CO 2 -uitstoot van auto’s. In 2030 moeten de voertuigen 40 procent minder koolstofdioxide uitstoten dan in 2021. Dat gaat verder dan de 30 procent die de Europese Commissie had voorgesteld.

De Nederlandse luchtvaartsector wil de slimste en duurzaamste van de wereld worden. Woensdag presenteerden ze een plan aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

De reductie geldt voor alle personenauto’s en bestelbusjes in Europa, deze zorgen voor ongeveer 15 procent van de Europese CO 2 -uitstoot. Het voorstel betreft een compromis tussen wat de Commissie had voorgesteld en wat de milieucommissie (ENVI) van het parlement adviseerde. De ENVI wilde 45 procent minder CO 2 in 2030.

Over de nieuwe richtlijn stemden 669 parlementariërs, er kwamen 389 stemmen voor:

Bezwaar

Het parlement, de lidstaten en de Commissie moeten nu verder onderhandelen over de uiteindelijke vorm van het akkoord. De Raad van de Europese Unie moet de wet uiteindelijk goed- of afkeuren.

De Commissie is bang dat strengere CO 2 -normen slecht zijn voor de autoindustrie en banen zal kosten. Volgende week bespreken de lidstaten de plannen voor het eerst. Verwacht wordt dat Duitsland, als grote autoproducent, bezwaar zal maken tegen de richtlijn.