Duizenden Armenen protesteren tegen ‘contrarevolutionaire’ wet

Duizenden Armenen gingen dinsdagavond in hoofdstad Jerevan de straat op onder leiding van premier Nikol Pasjinian uit protest tegen een nieuwe wet. Die wet, die dinsdag is aangenomen, maakt het de premier en voormalig oppositieleider moeilijker om nieuwe verkiezingen af te dwingen. De demonstranten noemden de wet “contrarevolutionair”. Ze willen nieuwe verkiezingen in december, meldt persbureau Reuters.

In april werd de vorige premier, oud-president Serzj Sarkisian, gedwongen op te stappen na grote volksprotesten tegen corruptie en vriendjespolitiek. Daarop werd oppositieleider Pasjinian aangesteld als premier.

Pasjinian beloofde nieuwe verkiezingen. De partij van de premier heeft nu maar vijf zetels in het parlement maar zal naar verwachting een forse winst behalen bij de nieuwe verkiezingen. Zijn belofte lijkt nu door de nieuwe wet geblokkeerd te worden.

In mei werd Pasjinian aangesteld als premier. Lees terug hoe het er in Armenië aan toeging

Volgens de huidige grondwet kan het parlement worden ontbonden als de premier ontslag neemt en de parlementsleden niet binnen twee weken een opvolger nomineren. Middels deze regeling wil de premier nieuwe verkiezingen afdwingen, maar de nieuwe wet maakt dat moeilijker.

Republikeinen

De wet werd dinsdag aangenomen met steun van de Armeense Republikeinse Partij. De partij heeft 50 van de 105 zetels in het parlement, maar staat in de peilingen op stevig verlies.

Sarkisian was lid van de Republikeinen en was de personificatie van de corruptie waartegen werd geprotesteerd. Hij werd na tien jaar presidentschap doorgeschoven naar de premierspost.

“We namen dit besluit niet omdat we geen vroege verkiezingen willen, maar omdat we druk op wetgevers niet kunnen accepteren”, zei parlementariër Ara Babloian van de Republikeinse Partij volgens AP.

Nachtelijk overleg

Na overleg met parlementsleden, diep in de nacht van dinsdag op woensdag, sprak Pasjinian de menigte toe die buiten het parlementsgebouw had gewacht. Hij zei dat de meerderheid van het parlement had toegezegd de verkiezingen in december niet te blokkeren en geen nieuwe premierskandidaat naar voren te schuiven. Dat schrijft nieuwssite Radio Free Europe/Radio Liberty.

De nieuwe wet is overigens nog geen voldongen feit. De president kan nog besluiten hem niet te ondertekenen.