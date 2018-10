Doorbraak in moordonderzoek Kuciak

De Slowaakse politie heeft de vermoedelijke moordenaar van onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn vriendin Martina Kusnirova in staat van beschuldiging gesteld wegens moord met voorbedachten rade. Ook twee handlangers en de vermeende opdrachtgeefster zijn aangeklaagd wegens betrokkenheid, zo meldde openbaar aanklager Jaromir Ciznar in een persconferentie maandag.

De aanklacht betekent een doorbraak in het onderzoek naar de dubbele moord, eind februari in de woning van Kuciak en Kusnirova in het Slowaakse dorp Vel’ka Maca. De dood van de 27-jarige journalist, die onderzoek deed naar maffianetwerken en corruptie op hoog niveau, leidde in Slowakije tot de grootste straatprotesten sinds het einde van de communistische overheersing, en tot het vertrek van de sociaal-democratische premier Robert Fico, twee kabinetsleden en de nationale politiechef.

Verdachte Alena Zs. (44), volgens het Slowaakse dagblad Dennik N een tolk Slowaaks-Italiaans uit het zuidwestelijke stadje Komarno, betaalde volgens de aanklager 70.000 euro aan de ex-politieagent en beveiliger Tomas Sz. om Kuciak op 21 februari op te wachten en te vermoorden in zijn woning. 50.000 euro werd betaald in cash, daarnaast zou 20.000 euro aan schulden zijn kwijtgescholden.

Aanklager Ciznar noemde de stapel bewijzen tegen de verdachten „erg groot”. Bij huiszoekingen vorige week vond de politie wapens, auto’s, een telefoon die gebruikt zou zijn tijdens de misdaad, en een kogel die overeenkwam met een kogelhuls gevonden op de plaats delict.

Vier andere aangehouden personen zijn inmiddels weer op vrije voeten. „Alleen de moord op Kuciak werd besteld”, zei Ciznar. Zijn verloofde Kusnirova „was gewoon op de verkeerde plaats op het verkeerde moment”.

Wie was de opdrachtgever?

Veel Slowaken waren enigszins sceptisch dat de politie de daders zou weten op te sporen. En ook na maandag houdt de vraag het land bezig: wie was de hoofdopdrachtgever voor de moord op Kuciak?

Want dat Alena Zs., die gezien wordt als directe opdrachtgeefster, ook het meesterbrein zou zijn achter de moord, wordt door onder andere Slowaakse media betwijfeld.

Zij berichten dat de vrouw als vertaalster zou hebben gewerkt voor Marian Kocner (55), een zakenman die volgens een verklaring van haar ex-man ook peetvader is van haar kind en een motief zou hebben voor de moord. De vermoorde Kuciak onderzocht verdachte vastgoedtransacties waarbij Kocner betrokken was. Voor zijn dood deed Kuciak aangifte tegen Kocner wegens bedreigingen.

Kocner, die sinds juni vastzit op verdenking van schriftvervalsing, ontkent zowel gebruikgemaakt te hebben van de diensten van Zs. als de peetvader te zijn van haar kind. Gevraagd naar de mogelijke betrokkenheid van Kocner, verklaarde Ciznar tijdens de persconferentie: „Daarover ga ik nu niets zeggen.” Wel achtte de aanklager de kans zeer groot dat er meer arrestaties zullen volgen.

Vlak na de moord pakte de politie ook al zeven verdachten op, onder wie een Italiaanse zakenman die banden zou hebben met de maffia uit Calabrië – de ’ndrangheta. Kuciak had onderzoek gedaan naar de zakenman en de banden tussen de maffia en Slowaakse politici. Dat spoor leidde niet tot een formele aanklacht.

Ook leden van de Slowaakse politieke elite kwamen in de maanden sinds de moord in opspraak en moesten het veld ruimen. Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Robert Kalinak trad af nadat hij zelf in verband was gebracht met zakenmensen die Kuciak onderzocht. Om de volkswoede te temperen, maakte ook premier Fico in maart plaats voor zijn partijgenoot Peter Pellegrini. Die laatste heeft het onderzoek naar de moord tot prioriteit gemaakt.