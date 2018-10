Dodental Sulawesi opgelopen tot zeker 1.407

Het officiële dodental van de aardbeving en tsunami afgelopen vrijdag op het Indonesische eiland Sulawesi is opgelopen tot 1.407. Dat meldt de Indonesische rampendienst woensdag. Meer dan 2.500 mensen raakten gewond. Vijftigduizend mensen raakten ontheemd.

Vanuit de lucht wordt de omvang van de schade duidelijk. In beeld: De schade op Sulawesi vanaf boven bekeken

De reeks bevingen, waarvan de zwaarste een kracht van 7,5 had, en de daaropvolgende tsunami hebben grote schade aangericht in het noordwesten van het eiland. Huizen langs de kust zijn weggevaagd. Ook is de stroom op veel plekken uitgevallen en bemoeilijken kapotte wegen de transport van mensen en goederen. Er zijn veel problemen met communicatie op het eiland en ziekenhuizen zijn overvol met honderden gewonden.

Internationale hulp

President Joko Widodo bezocht het gebied woensdag. Hulp komt langzaam op gang, zei hij. Vooral voedsel, water en sanitaire voorzieningen zijn van groot belang voor de overlevenden. Hulporganisatie Unicef waarschuwde dinsdag voor ondervoeding bij kinderen in het getroffen gebied. In de kuststad Palu zijn militairen ingezet om de veiligheid te waarborgen en plunderingen tegen te gaan.

Samenwerkende hulporganisaties begonnen dinsdag een inzamelingsactie op gironummer 555 voor noodhulp aan slachtoffers.

Onder het puin wordt nog steeds gezocht naar overlevenden. Inmiddels zijn 519 slachtoffers begraven. Een groot aantal is begraven in een massagraf in Palu.