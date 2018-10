Brief aan het onbekende dier

Onbekend dier, pas op! Ooit waren mensen nog bang. Zeelieden vreesden dat je een monster was in de donkere diepte. Kopiisten overdreven je slagtanden en je dikke huid. Onze ouders vertelden ons sprookjes over grote tanden en je wilde streken. Onbekend dier, wat is er in een paar eeuwen veel veranderd. De aarde is nu een mensenplaneet. We vangen de wereld in potjes of in een kooitje. Maken plantages van jouw bos. Wij zijn niet meer bang.

Onbekend dier, als je echt gevaarlijk was geweest, hadden we al lang van je geweten. Als je nu pas wordt ontdekt, ben je piepklein, of goed gecamoufleerd of je leeft op een onherbergzame plek. En waarschijnlijk alle drie.

Onbekend dier, de eerste kennismaking loopt vaak lelijk voor je af. Je raakt met je vleugeltjes in een net verstrikt. Je wordt met een pincet van een tak geplukt. Je plonst met je schattige snoetje in de alcohol. Voor de wetenschap. Zonder dood exemplaar om te ontleden en op te meten, krijg je geen soortbeschrijving. Zonder soortbeschrijving besta je niet voor ons.

Onbekend dier, de biologen zullen zeggen: zolang we je niet kennen, kunnen we je niet beschermen. Kunnen we niet van je houden. Krijg je geen mooie naam.

Onbekend dier, luister niet naar ze. De meeste mensen zijn dol op dieren. Maar blijf nog maar even goed verstopt. Je bent beter af ver uit onze buurt, echt waar.

Voor de drie stakkers hieronder is het al te laat. Dag lieve mol, vaarwel bergnimf, so long vreemde vis.

De Thracische mol

Wie Talpa martinorum Wat Een mol Waar Thracië Europa heeft er een mol bij. Biologen constateren dat mollen in oostelijk Bulgarije en Europees-Turkije tot een andere soort behoren dan de gewone mol die in de rest van Europa leeft, Talpa europaea. De Thracische mol heeft een dicht ooglid, is iets kleiner dan de gewone mol en één kies mist een richel die de gewone mol wel heeft. De Thracische mol is vernoemd naar twee Russische zoölogen die in de jaren 20 Rusland zijn ontvlucht en tussen de twee oorlogen veel soorten hebben beschreven: het echtpaar Vladimir en Jevgenija Martino. Vladimir is al met meerdere vernoemingen geëerd, maar Jevgenija is bijna vergeten. Om dat onrecht recht te zetten, benadrukken de biologen dat deze mol naar beide Martino’s is vernoemd. De nieuwe mol is beschreven in het Bonn zoological Bulletin.

Blauwkeelbergnimf

Wie Oreotrochilus cyanolaemus Wat Kolibrie met blauwe keel Waar Andesgebergte, Ecuador Smaragdgroene kop, parijsblauwe keel. Deze prachtige kolibrie werd vorig jaar door ornitholoog Francisco Sornoza-Molina gefotografeerd in Cerro de Arcos, een bijzonder gebied in het Andesgebergte waar de wind torens en bogen uit de rotsen slijt. Sornoza-Molina had door dat het om een unieke populatie ging, en ving samen met collega’s enkele exemplaren voor een soortbeschrijving. Die stond vorige week in vakblad The Auk. In het Engels worden kolibries van het geslacht Oreotrochilus hillstars genoemd, in het Nederlands krijgen ze de niet minder poëtische naam bergnimfen. Deze blauwkeelbergnimf voedt zich vooral met de nectar van de Chuquiraga, ‘bloem van de Andes’, zagen biologen. Het team schat dat er slechts 250 tot 750 van deze kolibries in het wild leven.