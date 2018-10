Bol.com bezorgt binnen twee uur: vooral luiers zijn populair

Nick Penning heeft nog maar net op de bestelknop gedrukt of vanachter een computerscherm verderop klinkt een stem. „Hij is binnen hoor.” Collega Amin staat op van zijn bureau en verdwijnt met een handscanner en winkelwagentje het magazijn in. Terug op zijn werkplek stopt hij de bestelling in een kartonnen verpakking en plakt er een adreslabel op. Klaar voor verzending.

Een minuut of drie, meer heeft Amin niet nodig om de demonstratiebestelling te verwerken. En op dit onlangs geopende distributiecentrum van bol.com in Duivendrecht is elke minuut belangrijk. Vanaf hier bezorgt de internetwinkel sinds kort pakketjes binnen twee uur, voorlopig alleen in bepaalde wijken in Amsterdam. Voor klanten met een bezorgabonnement bij bol.com is de dienst gratis, anderen betalen 4,99 euro.

Bij de bezorging, een proef in samenwerking met PostNL, wordt een elektrische bakfiets gebruikt: een klassiek model met trappers, voorzien van een hulpmotor. Voor de bakfiets is gekozen omdat het goed werkt in de stad, zegt Wouter Barkman, logistiek manager bij bol.com. „Je hebt minder last van files. En ze zijn uitstootneutraal.”

Zelf noemt Barkman de locatie in Duivendrecht overigens geen distributiecentrum, maar een magazijn. De distributie doet het bedrijf vanuit Waalwijk, waar een reusachtig verzendcentrum met een vloeroppervlak van 130.000 vierkante meter staat, dat in de toekomst wordt uitgebreid tot het dubbele. Vergeleken daarmee is de ruimte hier in Duivendrecht, ongeveer 350 vierkante meter, alsof je werkt vanuit een tuinhuisje.

Het aanbod is om die reden ook beperkt. In de metalen stellingkasten in het pand liggen ongeveer vijfduizend verschillende producten, van kinderspeelgoed tot erotische producten en van babymelkpoeder tot vaatwastabletten. Het zijn allemaal fast movers, zegt Barkman – producten die goed verkopen en last-minute nodig zijn.

Het idee om binnen twee uur te bezorgen is volgens hem overgewaaid vanuit de VS en Groot-Brittannië, waar het steeds gebruikelijker is. In Nederland gebeurt het nog nauwelijks. In Rotterdam doet Albert Heijn nu een proef met de snelbezorging van boodschappen. En sinds eind vorig jaar bezorgt ook lingeriewinkel Hunkemöller in Amsterdam binnen twee uur aan huis.

Toch merkt bol.com dat ook Nederlandse klanten soms niet kunnen wachten en hun bestelling zo snel mogelijk in huis willen. „Als je net met iets begint, moeten klanten soms nog wennen”, zegt Barkman. „Maar hier kwamen al op de eerste dag bestellingen binnen.” Inmiddels verwerkt het magazijn in Duivendrecht „enkele tientallen bestellingen” per dag.

Onder meer luiers, deze week in de aanbieding, verkopen goed, merkt Barkman. „En ook cadeaupakketten van Rituals en rekenmachines worden veel besteld.”

Op deze vrijdag is er nog een andere „hardloper”, zegt Penning, die het bezorgcentrum in Duivendrecht coördineert: het eerder op de dag uitgekomen computerspel FIFA 19.

Maar waarom zou je vijf euro betalen om een pak luiers te bezorgen? Kan de Amsterdamse klant niet veel sneller even zelf naar de supermarkt? Barkman: „Niet wanneer je als ouder alleen thuiszit met een huilende baby en de voorraad is op. Of wanneer je ouders straks op de stoep staan voor een etentje en de staafmixer begeeft het. Als de nood hoog genoeg is, zijn de kosten geen punt.”

In eerste instantie beperkte de razendsnelle bezorging van bol.com zich tot enkele wijken in Amsterdam-Oost. Inmiddels is de dienst ook beschikbaar in het centrum en Amsterdam-Zuid en later volgen de westelijke wijken binnen de ring. „Dat hebben we gedaan zodat we er een beetje konden inkomen”, legt Barkman uit. „Als je klein begint en dan uitbouwt, weet je zeker dat je de belofte aan de klant kunt nakomen. En die belofte, dat is de kern van ons werk.”

Dat bol.com de snelle bezorging eerst in Amsterdam aanbiedt, is volgens de logistiek manager simpelweg omdat het de grootste stad van Nederland is. „We hadden dit ook in andere steden kunnen doen, maar de vraag was: waar zitten de meeste mensen die dit willen? Wel is het zo dat als het hier slaagt, we wellicht uitbreiden naar andere steden.”

Bestaat daarmee ook de kans dat inwoners van Bedum, Nunspeet en Denekamp in de toekomst hun Playstation en luiers binnen twee uur in huis kunnen hebben? Barkman aarzelt. „Het ligt er helemaal aan hoeveel mensen in zo’n dorp dit willen. Maar zeg nooit nooit.”

De komende tijd is het vooral zaak de snelle bezorging uit te bouwen in Amsterdam. Hoeveel bestellingen nodig zijn om quitte te draaien, is volgens Barkman moeilijk te zeggen. Daarbij speelt onder meer mee hoe groot pakketten zijn, hoe ver de bezorger moet fietsen en hoeveel pakketten hij in één keer kan meenemen.

Bovendien is dat ook niet het belangrijkste, bezweert hij. Voor bol.com is de snelle bezorgdienst ook een soort speeltuin, een plek om te leren. „Welke producten zijn relevant? Op welk moment en welke dag willen klanten hun bestelling ontvangen? En hoe snel? We bieden dit nu aan als extra bezorgmogelijkheid. Maar het zal altijd een kleiner deel van de orders zijn. Voor de meeste klanten is bezorging op de volgende dag prima.”