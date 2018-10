Actrice Elisabeth Andersen op 98-jarige leeftijd overleden

Elisabeth Andersen is woensdagmiddag op 98-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt in een persbericht. De actrice stierf “rustig en tevreden” in haar eigen huis in Haarlem. Ze wordt 8 oktober begraven in Driehuis.

Andersen stond zestig jaar lang op het toneel. Ze is de enige actrice die drie keer de Theo d’Or won, de belangrijke prijs in het Nederlandse toneel. Ook won ze twee keer de Colombina, de prijs voor de meest indrukwekkende vrouwelijke bijrol in een Nederlands theaterstuk. In 2004 kreeg ze de Blijvend Applaus Prijs voor haar gehele oeuvre.

Vernieuwend

Anna Elisabeth de Bruijn, beter bekend onder haar pseudoniem Elisabeth Andersen, werd in 1920 geboren in Den Haag. Na de Tweede Wereldoorlog werd ze als acteertalent ontdekt door regisseur Cees Laseur, waarna haar carrière van start ging. Ze speelde jarenlang bij de Haagse Comedie, maar ontving kritiek omdat de rollen die zij speelde te afstandelijk en elitair zouden zijn.

Onder druk van Aktie Tomaat, waarbij toneelschoolleerlingen uit onvrede tomaten gooiden naar acteurs, nam ze hier ontslag. Haar vertrek werd toegejuicht en Andersen werd het voorbeeld van een “ouderwetse” actrice die bereid was zich te vernieuwen. In de jaren die volgden was Andersen onder meer verbonden aan de Nederlandse Comedie en het spraakmakende Zuidelijk Toneel Globe.

Andersen speelde in totaal in meer dan honderd theaterstukken, van Shakespeare tot Sartre. Ook had ze een rol in de Nederlandse stukken Suus, De nacht de moeder van de dag en Savannah Bay. Haar laatste rol was die van mevrouw Dercksz in Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan. In 1985 ging ze met pensioen.