Aantal files dit jaar tot nu toe met 20 procent toegenomen

In de eerste drie kwartalen van dit jaar hebben 20 procent meer files op Nederlandse wegen gestasan dan in dezelfde periode in 2017. De ANWB meldt woensdag dat de toegenomen drukte onder meer te maken heeft met het mooie zomerweer waardoor veel dagjesmensen met de auto eropuit trokken.

De bermbranden die deze zomer plaatsvonden door de aanhoudende droogte leidden ook tot het nodige oponthoud. De meeste files stonden op de A27 van Utrecht naar Breda, de A4 van Amsterdam naar Den Haag en de A58 van Breda naar Eindhoven.

De grootste drukte verwacht de ANWB voor het komende kwartaal. Traditioneel is de herfst het seizoen met de meeste files: rijden in het donker tijdens regen of mist leidt tot veel verkeershinder.

Vernieuwing Hoevelaken

Onlangs maakte het kabinet bekend 774 miljoen euro uit te trekken om knooppunt Hoevelaken bij Amersfoort te vernieuwen. Ongeveer 32 kilometer snelweg rond het knooppunt wordt verbreed. Het is de bedoeling dat deze werkzaamheden in 2023 zijn afgerond.

In een brief aan de Tweede Kamer beklaagde de ANWB er zich in juni over dat Rijkswaterstaat onvoldoende zicht heeft op de omvang van de files op de Nederlandse wegen. RWS meet files op een andere manier dan de ANWB dat doet.

Volgens de overheidsdienst is sprake van een file als twee kilometer aan auto’s minder dan 50 kilometer per uur rijden. ANWB vindt dat al als er substantieel langzamer gereden wordt dan toegestaan, bijvoorbeeld 60 kilometer per uur als de maximumsnelheid 130 kilometer per uur is.

Om files te meten maakt de verkeersdienst verder gebruik van gegevens van mobiele telefoons en navigatiesystemen. Volgens de ANWB is dat de betrouwbaarste rekenmethode en zou RWS die ook moeten hanteren.

In de brief aan de Kamer schreef de verkeersdienst verder dat de filedruk kan verminderen als RWS storingen aan bruggen, sluizen en tunnels sneller zou oplossen door meer onderhoudsploegen paraat te hebben. Ook het permanent openen van spitsstroken en het nauwkeuriger bedienen van ‘kruizen’ boven de weg zouden volgens de ANWB helpen.