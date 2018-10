Aandeel Aston Martin 19 pond waard bij beursgang

Een aandeel van het Britse automerk Aston Martin is woensdag bij zijn beursdebuut geprijsd op 19 pond (ruim 21 euro). Daarmee zit de bouwer van de bekende James Bond-auto’s aan de onderkant van de bandbreedte die het eerder deze week stelde. Het bedrijf zei toen dat het aandeel tussen de 18,50 pond en 20 pond waard zou zijn, meldde Bloomberg.

De beurswaarde komt daarmee uit op 4,3 miljard pond. Dat is minder dan Aston Martin, dat een kwart van zijn aandelen op de markt brengt, gehoopt had. Toen het vorige maand zijn prospectus uitgaf, rekende het nog op een prijs per aandeel tussen de 17,50 en 22,50 pond. Daarmee kon de beurswaarde oplopen tot maximaal 5,1 miljard pond. Binnen een uur na opening van de London Stock Exchange (9.00 uur Nederlandse tijd) daalde het aandeel naar 18,40 pond.

Mijlpaal

Ondanks dat het aandeel aan de onderkant van de bandbreedte zit, is topman Andy Palmer tevreden, meldde de autobouwer in een persverklaring vlak voor het openen van de beurs. Hij noemt de beursgang een “historische mijlpaal” voor het 105 jaar oude Aston Martin en is verheugd over de volgens hem “positieve reactie” van beleggers.

Aston Martin publiceerde in augustus goede halfjaarcijfers. Voor het eerst sinds 2010 maakte het winst (42 miljoen pond). Ook steeg de omzet met 8 procent naar 445 miljoen pond.

Lees ook: Aandeel Aston Martin: ook een hebbedingetje?