Modekwestie: Waarom zijn veel vrouwenkleren zo goedkoop geproduceerd?

De kwestie

Waarom zijn de materialen voor vrouwenkleding vaak van kunststof en waarom wordt er zo goedkoop geproduceerd? Het motto lijkt wel: als het er maar leuk uitziet. Verder zijn de stoffen zo dun dat je alles van het lichaam ziet, en kleding is strak en kort. Ik erger mij groen en geel.

Het advies

U geeft het antwoord op uw vraag eigenlijk zelf al. Ik heb ook de indruk dat het er bij vrouwenkleding vaak om gaat dat het er leuk uitziet. Om preciezer te zijn: als het er maar leuk uitziet op sociale media. Op een klein scherm zie je nu eenmaal niet dat stoffen dun zijn en van matige kwaliteit. Er is natuurlijk ook goede polyester – je ziet het bijvoorbeeld bij het Japanse Comme des Garçons – maar ook ik word weleens moedeloos van die rekken vol synthetische rommel bij de goedkope en minder goedkope ketens. Toch is er nog altijd ook genoeg te vinden in natuurlijke materialen, je moet er alleen iets langer naar zoeken of bereid zijn meer te betalen. Met de terugkeer van ribfluweel dit najaar is er bovendien meteen veel meer aanbod van katoen.

Wat uw tweede punt betreft: daar ben ik het niet mee eens. Er zijn natuurlijk (jonge) vrouwen die, in navolging van bijvoorbeeld de Kardashians, het liefst in nietsverhullende stretch lopen, maar de dominante vrouwenmodetrend van dit moment is toch echt kuis en oversized.

Zit u ook met een modekwestie? Stuur uw vraag naar hetblad@nrc.nl.