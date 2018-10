Zeven arrestaties bij grote politieactie regio Utrecht

Bij een grote actie van de nationale politie zijn dinsdagochtend in diverse gemeenten meerdere verdachten gearresteerd. Dat bevestigt de politie aan NRC.

Vanochtend zijn er zeven aanhoudingen geweest en acht zoekingen in Nieuwegein, Utrecht Tiel en Vianen. Het betreft een lopend politieonderzoek. — Landelijke Eenheid (@PolitieLE) October 2, 2018

Bij invallen in Nieuwegein, Utrecht, Tiel en Vianen, die om 05.00 uur startten, zijn in totaal zeven verdachten gearresteerd. Ook vinden er in acht woningen huiszoekingen plaats. Volgens de politie is de actie, waarbij tientallen agenten betrokken zijn, onderdeel “van lopend onderzoek”.

Later vandaag wordt meer informatie bekend gemaakt, aldus de politie. Volgens De Telegraaf is de politieactie gericht tegen de mocromaffia. Van verondersteld kopstuk Ridouan T. is bekend dat hij in Vianen opgroeide.

