Wie krijgt dinsdag de Nobelprijs voor de Natuurkunde?

We zijn begonnen! We horen de bekendmaking eerst in het Zweeds, dan in het Engels...

Stockholm neemt de tijd. De aankondiging is vertraagd, met vier minuten. Waarvoor? We zullen het nooit weten.

Weet u het nog?

Foto MPI for Gravitational Physics/W.Benger-ZIB

De Nobelprijs voor Natuurkunde ging vorig jaar naar drie Amerikanen: Rainer Weiss, Barry Barish en Kip Thorne. Ze kregen de prijs voor de ontdekking van zwaartekrachtgolven. De botsing tussen twee zwarte gaten op miljarden lichtjaren afstand werd hier op aarde gemeten gemeten, als trillingen van het ruimtetijdcontinuüm. Het was een snelle prijs: in 2015 werden de zwaartekrachtgolven gedetecteerd, in 2016 wereldkundig gemaakt en in 2017.

Dorine Schenk interviewde winnaar Barry Barish nog dit jaar. Barish zei toen: