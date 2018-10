Weer vertrouweling Macron gedesillusioneerd weg

Hij was de eerste politieke zwaargewicht die zich al in 2016 aan de zijde van Emmanuel Macron vertoonde. Gérard Collomb, lang burgemeester van Lyon namens de Parti Socialiste, kon zijn tranen niet bedwingen toen Macron in mei 2017 geïnstalleerd werd als president van Frankrijk. Hij werd minister van Binnenlandse Zaken en kreeg de prestigieuze eretitel ‘Minister van Staat’.

Terwijl de problemen voor Macron zich sinds deze zomer toch al opstapelen, wil Collomb nu niets liever dan vertrekken. Maandag diende de minister zijn ontslag in, maar Macron weigerde dat te accepteren. Nadat Collomb een dag later tegen Le Figaro zei dat zijn „voorstel tot aftreden” nog steeds van kracht was, liet het Élysée weten daar „kennis van te nemen” en „te wachten op voorstellen van de premier”, Édouard Philippe.

Het is een wonderlijke wending in een vertrouwenscrisis die in juli begon toen Le Monde berichtte dat Macrons naaste medewerker Alexandre Benalla met bevriende politieagenten tijdens een demonstratie op demonstranten had ingeslagen. Collomb, verantwoordelijk voor de politie, moest getuigen voor de parlementaire enquêtecommissie, maar weigerde het Élysée uit de wind te houden. „Ik ben nooit geïnformeerd”, zei hij herhaaldelijk. Ondanks zijn nauwe banden met de president bezwoer hij Benalla, die Macrons lijfwacht was tijdens de campagne, niet te kennen.

Nadat, na het reces eind augustus een andere zwaargewicht, milieuminister Nicolas Hulot, onverwachts gedesillusioneerd opstapte, gooide Collomb olie op het vuur door Macrons regering in een interview „gebrek aan bescheidenheid” te verwijten. Hij beaamde zo het belangrijkste kritiekpunt op de jonge president: zijn arrogantie. „Als je op een moment te zeker van je zelf wordt, dan denk je dat je alles kunt maken.”

Macron, op een dieptepunt in de peilingen, voelde zich volgens zijn entourage door zijn vertrouweling van het eerste uur „verraden”. Collomb, die bij de linkervleugel van Macrons En Marche! al langer onder vuur lag vanwege zijn harde lijn tegen migranten, is in de protocollaire rangorde na de premier nummer twee. De populaire Hulot was nummer drie.

Opnieuw daagde Collomb (71) het gezag van Macron uit toen hij half september in L’Express zei dat hij bij de gemeentelijke verkiezingen van 2020 weer terug wil naar zijn eerste liefde, de stad Lyon. Omdat hij daarvoor ook campagne moet voeren, had hij besloten in juni 2019 „na de Europese verkiezingen” op te stappen.

Dat was een unicum: niet eerder kondigde een minister zijn aftreden zo lang tevoren aan. Andermaal had hij Macron, die zich graag de maître des horloges (de meester van de klokken) noemt, voor het blok gezet. De oppositie noemde hem politiek „vleugellam”, waarna zijn vervroegde vertrek dinsdag onvermijdelijk werd. De huidige burgemeester van Lyon trad later dinsdagavond a af om direct plaats te kunnen maken voor Collomb.

Het beeld voor Macrons leiding is desastreus. PS-voorman Olivier Faure: „Zelfs hij die het meest in Macron geloofd heeft, gelooft er niet meer in en wil zo snel mogelijk weg.”