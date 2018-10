Wat gebeurde er precies die avond in 2009 in Las Vegas?

De Amerikaanse vrouw die zegt dat Cristiano Ronaldo haar in 2009 in een suite van een hotel in Las Vegas heeft verkracht, begint een rechtszaak tegen de Portugese topvoetballer. De vrouw, Kathryn Mayorga, wil een eerder getroffen schikking en het bijbehorende zwijgcontract nietig laten verklaren. De politie in Las Vegas heeft het onderzoek heropend. In een video deed Ronaldo zondag de beschuldigingen af als „fake news”.

1 Waar draait de zaak om?

Uit een gedetailleerde reconstructie van het Duitse weekblad Der Spiegel blijkt dat Ronaldo (destijds 24) op een vrijdagavond in juni 2009 in de VIP-ruimte van nachtclub Rain in Las Vegas Kathryn Mayorga (destijds 25) ontmoette. Ronaldo was op vakantie met zijn zwager en een neef. Mayorga was in de club met een vriendin, ze kwamen in contact met de mannen en dronken samen wat.

De vriendinnen zouden later op de avond op uitnodiging van Ronaldo met het groepje mee zijn gegaan naar de suite. Op het moment dat Mayorga zich daar in de badkamer omkleedde om in de jacuzzi te gaan, drong Ronaldo zich aan haar op, zegt zij. „Ik laat je gaan als je me zoent”, zou Ronaldo gezegd hebben.

Vervolgens begon hij haar aan te raken, waarop zij hem wegduwde. Even later trok hij haar de aangrenzende slaapkamer in, vertelt Mayorga. Ze bleef zich verzetten. In het weekblad vertelt ze dat ze ‘nee, nee, nee’, zei, maar dat Ronaldo haar in de slaapkamer anaal verkrachtte.

Ronaldo zou gevraagd hebben of ze pijn had, zegt Mayorga. Ook zou hij hebben gezegd dat hij voor 99 procent „a good guy” is, behalve voor die „ene procent”. De volgende dag onderging Mayorga een medisch onderzoek en meldde zij het incident bij de politie, zonder de naam van de voetballer te noemen, uit angst voor de gevolgen. Als een agent tegen haar vader zegt dat zij moet vertellen om wie het gaat, zegt zijn dochter dat ze dit niet zal doen: „Je begrijpt het niet pap. Dit is groter dan je denkt.” Die zomer ging Ronaldo voor 94 miljoen euro van Manchester United naar Real Madrid, destijds een recordbedrag – hij speelt sinds deze zomer bij Juventus.

2 Wat voor schikking werd er getroffen?

In januari 2010 kwamen de advocaten van beide partijen tot de overeenstemming dat Ronaldo haar 375.000 dollar (ruim 320.000 euro) zou betalen. Dat bedrag was wat Ronaldo in die tijd per week verdiende bij Real Madrid, schrijft Der Spiegel.

Ze moest zwijgen over de zaak en haar beschuldigingen laten vallen. Het juridische team van Ronaldo probeerde zo te voorkomen dat het geheim ooit naar buiten zou komen. Ze stonden erop dat het haar verboden werd om zijn naam te noemen, zelfs in gesprekken met haar therapeut. En ze wilden niet dat zij over Ronaldo sprak met haar familie.

Mayorga zegt nu dat ze spijt heeft dat ze de schikking heeft ondertekend. Ze had destijds een onervaren advocaat, nu heeft ze een specialist in de arm genomen. Een forensisch psycholoog stelde eerder dit jaar vast dat ze lijdt aan een post-traumatische stressstoornis en depressie.

3Wat zegt Ronaldo in de verklaringen?

Voorafgaand aan de schikking hebben advocaten een lijst van honderden vragen over het incident naar Ronaldo’s advocaten gestuurd, zo blijkt uit stukken die het klokkenluidersplatform Football Leaks beschikbaar heeft gesteld aan Der Spiegel. Er zijn meerdere versies van de antwoorden. In één versie staat dat volgens Ronaldo beiden instemden met de seks en er geen aanwijzingen waren dat zij het niet leuk vond.

Maar: uit een andere, eerdere versie uit september 2009, ingezien door NRC, rijst een ander beeld. Op de vraag of Mayorga heeft gegild of om hulp geroepen, is het antwoord volgens het document: „Ze zei meerdere malen ‘nee’ en ‘stop’.”

Er staat verder: „Ze zei dat ze niet wilde, maar ze stelde zichzelf beschikbaar.” En: „Ze bleef zeggen: ‘nee’, ‘doe het niet’. [..] Achteraf heb ik me verontschuldigd.” Op de vraag of zij de seks te ruw vond, is het antwoord in het stuk: „Ze klaagde niet dat het ruw was. Ze klaagde dat ik haar had gedwongen.”