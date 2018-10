Voormalig SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen naar GroenLinks

Voormalig SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen is overgestapt naar GroenLinks. Dat bevestigt Gesthuizen na berichtgeving in het AD. Ze heeft begin dit jaar haar lidmaatschap bij de SP opgezegd en is lid geworden van GroenLinks. Waarom Gesthuizen is overgestapt, heeft ze nog niet bekendgemaakt. Ook is het nog niet bekend of ze weer een politieke functie gaat bekleden.

Lees ook dit interview met Gesthuizen van vorig jaar: ‘Loyaliteit aan partij en leider wordt het meest gewaardeerd’

Het voormalige SP-Kamerlid had al langer kritiek op de partij. Zo schreef ze vorig jaar een boek waarin ze kritisch was op de partijmentaliteit. Volgens Gesthuizen is er weinig ruimte voor kritiek binnen de partij. Ook zouden de omgangsvormen keihard zijn. “Er wordt hard afgerekend met iemand die iets fout doet of lager in de pikorde staat. En sommige meningen worden overduidelijk niet gepruimd.”

Kamerlid

Gesthuizen zat van 2006 tot maart 2017 in de Tweede Kamer voor de SP. Ze stelde zich in 2015 kandidaat om voorzitter te worden van de SP. Deze verkiezing verloor ze met 41 procent van de stemmen van vakbondsman Ron Meyer. In 2016 maakte ze bekend zich niet opnieuw kandidaat te stellen voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Ze zei dat ze tien jaar Kamerlidmaatschap “een lange tijd” vond. Inmiddels is ze voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.