Volkert van der G. hoeft zich definitief niet meer te melden

Volkert van der G. hoeft zich niet langer om de zoveel tijd fysiek te melden bij de reclassering. De moordenaar van Pim Fortuyn heeft daarover een akkoord gesloten met justitie, bevestigt Van der G.’s advocaat Willem Jebbink dinsdag naar aanleiding van berichtgeving door de Volkskrant.

Aan de nieuwe afspraken zit nog wel een voorwaarde vast: Van der G. moet tot 2020 iedere acht weken in een schriftelijk verslag laten horen hoe het met hem gaat. Daarin moet Van der G. vertellen waar hij woont, wat hij doet en hoe het met zijn relatie gaat.

Lees ook: Volkert van der G: gesprek met reclassering zinloos

Afgelopen mei spande Van der G. een kort geding aan tegen de Nederlandse staat om van zijn meldplicht af te komen. Hij wil emigreren, maar zijn verplichte, zeswekelijkse afspraken met de reclassering maken dat onmogelijk. De voorzieningenrechter gaf hem gelijk, maar het OM ging in hoger beroep. Dat gaat niet door, nu justitie en Van der G. een deal hebben gesloten.

Of Van der G. nu daadwerkelijk naar het buitenland vertrekt, wil advocaat Jebbink niet zeggen. Waarom justitie toch akkoord is gegaan met de wens van de ex-gedetineerde, is niet duidelijk. Het OM komt in de loop van de middag met een verklaring.

Twaalf jaar in de cel

Van der G. heeft twaalf jaar in de cel gezeten voor de moordaanslag op Fortuyn, in mei 2002. Hij kwam in 2014 onder voorwaarden vrij toen hij er tweederde van zijn oorspronkelijke straf van achttien jaar op had zitten.

Sinds 2014 heeft Van der G. al meerdere malen protest aangetekend tegen de voorwaarden voor zijn invrijheidstelling. Zo kreeg hij via de rechter voor elkaar dat hij geen enkelband meer hoeft te dragen. Ook is hij niet meer verplicht om een psycholoog te bezoeken.

De relatie tussen de reclassering en Van der G. was al een tijd moeizaam. Hij zorgde ervoor dat gesprekken met reclasseringsambtenaren moeizaam verliepen, bijvoorbeeld door alleen antwoord te geven door te typen op een laptop. Justitie zag dat als een schending van zijn voorwaarden, en wilde hem terug de cel in. De rechter ging daar vorig jaar niet in mee.