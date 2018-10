'Trump probeerde Stormy Daniels persoonlijk de mond te snoeren'

President Trump heeft afgelopen februari persoonlijk geprobeerd om te voorkomen dat pornoactrice Stephanie Clifford, ook bekend als Stormy Daniels, de media zou opzoeken om te vertellen dat ze een affaire gehad heeft met Trump. Trump gaf zijn toenmalige advocaat Michael Cohen telefonisch opdracht om via de rechter een spreekverbod voor Clifford af te dwingen, meldt The Wall Street Journal dinsdag.

Het is volgens de krant, die zich baseert op mensen die bij de zaak betrokken waren, de eerste keer dat Trump zelf in verband kan worden gebracht met pogingen Clifford het zwijgen op te leggen. Ook Trumps zoon Eric wist ervan: Trump zou Cohen hebben opgedragen om de rechtsgang samen met Eric te regelen.

Clifford kreeg uiteindelijk inderdaad een spreekverbod opgelegd, maar dat negeerde ze. De actrice verscheen alsnog op tv om te vertellen over de relatie die ze in 2006 met Trump zegt te hebben gehad. De zakenman was toen nog maar kort getrouwd met zijn echtgenote Melania. Zijn jongste zoon Barron was nog een baby. Trump ontkent de affaire.

Clifford ontving vlak voor de verkiezingen in 2016 130.000 dollar van Cohen. In ruil daarvoor mocht ze het nooit meer in het openbaar over haar relatie met Trump hebben. Cohen zei dat hij het geld uit eigen middelen had betaald. Maar toen Rudy Giuliani in mei toetrad tot Trumps juridische team, zei die de president zelf de geldschieter was.