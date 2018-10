Spaanse politie ontdekt netwerk van jihadisten in gevangenissen

De Spaanse politie heeft een netwerk van jihadisten ontmanteld in zeventien verschillende gevangenissen in het land. Dat schrijft persbureau AFP dinsdag op basis van een verklaring van de Spaanse autoriteiten.

Leden van het netwerk probeerden andere gevangenen te radicaliseren. Ook twee van de daders achter de zware aanslagen in Madrid, in 2004, waren lid van het netwerk. In totaal ondervroegen Spaanse agenten “twintig gevangenen in verschillende Spaanse penitentiaire inrichtingen”, volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in een verklaring. De gevangenen worden beschuldigd van betrokkenheid bij een groep die nauw verband houdt met Islamitische Staat (IS). Het zou gaan om twintig tot 25 gevangenen.

Het ministerie geeft verder weinig details over de activiteiten van het netwerk, dat aan het licht kwam in het kader van een onderzoek dat door de Guardia Civil werd uitgevoerd, naar een van de gevangenen. Die politie-eenheid refereert aan het gevangenennetwerk als ‘Front van Gevangenen’ (“Frente de Carceles”). Binnen het netwerk zouden “geen concrete plannen” bestaan voor een aanslag. Wel zou een aantal van de gevangenen binnenkort vrij komen.

In augustus 2017 vonden in Barcelona en de badplaats Cambrils twee aanslagen na elkaar plaats, waarbij zestien doden vielen. De aanslagen werden opgeëist door IS. In 2004 vonden in Madrid meerdere bomexplosies plaats aan boord van forensentreinen. Toen vielen bijna tweehonderd doden, de zwaarste terroristische aanslagen in West-Europa. Die aanslagen zouden een vergelding zijn geweest voor de Spaanse deelname aan de oorlog tegen Irak.