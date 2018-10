‘Sinds januari minder Nederlandse producten naar het VK verscheept’

In de eerste zeven maanden van dit jaar is de export van Nederlandse producten naar het Verenigd Koninkrijk met 3 procent afgenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag, op basis van voorlopige cijfers van de Nederlandse goederenhandel.

In de periode van januari tot en met juli 2018 bedroeg de Nederlandse goederenuitvoer naar het VK 23 miljard euro. In dezelfde periode een jaar eerder werd voor een nagenoeg gelijk bedrag geëxporteerd. De totale export van Nederlandse producten in deze periode, in zowel 2017 als 2018, nam toe. Maar het aandeel van de export naar het VK in de totale goederenuitvoer is verder afgenomen.

In Nederland geproduceerde goederen die naar het VK worden gestuurd, zijn onder andere minerale brandstoffen en agrarische producten. Vooral de export van minerale brandstoffen lag flink lager: die uitvoer bedroeg in de afgelopen maanden 160 miljoen euro minder dan in januari-juli 2017. De export van schepen en boten was ook 150 miljoen euro minder. Het Verenigd Koninkrijk was in 2017 na Duitsland en België de derde exportbestemming van Nederlandse landbouw en landbouwgerelateerde goederen.

Nederland is binnen de Europese Unie, na Duitsland, het belangrijkste exportland naar het Verenigd Koninkrijk. Samen met België zijn deze drie landen goed voor de helft van alle EU-export naar het land. In de eerste helft van 2018 exporteerde de EU voor 159 miljard euro aan goederen naar het Verenigd Koninkrijk. Dat is 2 procent minder dan een jaar eerder. De export naar EU-landen groeide met 4,5 procent.