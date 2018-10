‘Politie schiet Heineken-ontvoerder Frans Meijer neer’

Heineken-ontvoerder Frans Meijer is dinsdagmorgen op straat in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt neergeschoten door de politie. Dat schrijft De Telegraaf.

De politie wil tegenover NRC niet officieel bevestigen dat het inderdaad om de bekende crimineel gaat. Meijer wordt volgens De Telegraaf in het ziekenhuis bewaakt door agenten. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is.

Dinsdagmiddag liet de politie al weten dat er een schietincident had plaatsgevonden in de buurt iets ten westen van de Grachtengordel. Een motoragent die op een melding van een verdachte situatie was afgekomen, zag op straat twee mannen lopen. Zij vluchtten weg toen ze werden aangesproken door de agent. Die zag daarbij dat één van de mannen - Meijer, volgens De Telegraaf - een vuurwapen had. De agent schoot vervolgens de gewapende man neer.

De andere man gaf zichzelf over en werd opgepakt. De krant schrijft dat hij de zoon van Meijer is. Het duo zou op weg zijn geweest om een overval te plegen. Het vuurwapen werd door de politie in beslag genomen.

Ontsnapt uit Pieter Baan Centrum

Meijer ontvoerde in 1983 samen met Willem Holleeder, Cor van Hout, Jan Boellaard en Martin Erkamps Freddy Heineken en diens privéchauffeur Ab Doderer. Hij werd na afloop gepakt en veroordeeld tot twaalf jaar cel, maar ontsnapte in 1985 uit het Pieter Baan Centrum.

Na zijn ontsnapping vluchtte Meijer naar Paraguay, waar hij in 1995 werd opgespoord door misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Naar eigen zeggen leefde hij daar in armoede. Het Heineken-losgeld dat nog over was, circa 3,5 miljoen euro, zou hij kort na de ontvoering op het strand hebben verbrand. De inmiddels tot het christendom bekeerde Meijer werd na zijn ontmaskering in Paraguay opgepakt en uiteindelijk in 2002 uitgeleverd aan Nederland. Daar zat hij nog drie jaar in de gevangenis.