Politie heropent onderzoek naar verkrachtingszaak Ronaldo

De politie in Las Vegas heropent het onderzoek naar een verkrachting door Cristiano Ronaldo. Dat heeft de politie bevestigd aan persbureau Reuters.

De stervoetballer uit Portugal zou in 2009 Kathryn Mayorga hebben verkracht. Een advocaat adviseerde haar de zaak niet publiek te maken, maar Mayorga wilde niet dat de daad voor Ronaldo zonder gevolgen zou blijven. Dat leidde in 2010 tot een schikking met een juridisch team van de voetballer: voor een bedrag van 375.000 dollar zou ze zwijgen.

Het onderzoek wordt nu heropend, omdat Mayorga de schikking aanvecht. De 34-jarige vrouw zegt dat ze destijds niet emotioneel in staat was om een schikking te treffen. Daarom wil ze die ongedaan maken en het zwijgcontract nietig laten verklaren.

Volgens de aanklacht zou Ronaldo in 2009 Mayorga, destijds 24 jaar en op stap met een vriendin, samen met andere mensen hebben uitgenodigd in zijn suite van het Palms Casino Resort. Ze zouden daar het uitzicht op de strip vanuit een jacuzzi op het balkon bewonderen. Mayorga zegt in een slaapkamer van de suite te zijn verkracht door Ronaldo.

Zwijgcontract verbreken: Vrouw die Ronaldo beschuldigt van verkrachting stapt toch naar rechter

‘Nepnieuws’

In een video op Instagram noemt de voetballer de aantijgingen “nepnieuws”. Ronaldo, die de beschuldigingen al eerder ontkende, zegt in de video dat de aanklagers zichzelf willen promoten door zijn naam te gebruiken. Ronaldo’s advocaat dreigde vrijdag met een rechtszaak tegen Der Spiegel, dat het bestaan van de schikking vorig jaar onthulde. De advocaat noemt de publicaties van het Duitse tijdschrift “een serieuze inbreuk op de persoonlijke rechten” van zijn cliënt.

Volgens Ronaldo’s juristen vond de seks met wederzijdse instemming plaats. Deze verklaring is strijdig met een document dat NRC eerder inzag. Voorafgaand aan de schikking in 2010 beantwoordde de voetballer een lijst van honderden vragen over het incident van zijn advocaten. Hij zei daarin onder meer: “Ze bleef zeggen: ‘nee’, ‘doe het niet’. [..] Achteraf heb ik me verontschuldigd.”

De aanklacht beschuldigt Ronaldo en zijn team verder van onder andere geweld, het opzettelijk toebrengen van “emotionele stress”, dwang, fraude en het misbruik maken van een kwetsbaar persoon.