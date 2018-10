Onbehaarde Apen Nobelprijsweek #2: Natuurkunde

Deze week drie speciale afleveringen van Onbehaarde Apen, waarin we respectievelijk de Nobelprijs voor de Geneeskunde, Natuurkunde en Chemie bespreken. In deze tweede bonusaflevering schuift Dorine Schenk aan, die voor NRC over natuurkunde schrijft, om te vertellen hoe atomen met lichtbundels op hun plek gehouden kunnen worden.

Productie Mirjam van Zuidam.