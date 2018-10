‘Commando’s maken zich zorgen over helmen en vesten’

Militairen van het Korps Commandotroepen maken zich zorgen over de kwaliteit van hun kogelwerende vesten en helmen, schrijft het AD dinsdag. Scherfvesten zouden ver over datum zijn en de helmen zo buigzaam “als karton”.

Volgens de krant hebben militairen in 2016 al een klacht ingediend over de kwaliteit van de helmen. Uit een steekproef zou blijken dat dertig procent van de helmen was vervormd, maar met de klacht zou niets zijn gedaan. Ook adviseerde de Dienst Materieel Organisatie (DMO) in december van dat jaar de helmen te vervangen. Uit testen van onderzoekbureau TNO zou blijken dat hoewel de bescherming op orde was, het in gebruik houden van de helmen “het vertrouwen van de gebruiker in de helm” zou ondermijnen. Met dit advies is volgens de krant niets gedaan.

Ook zouden “vrijwel alle” scherfvesten over de houdbaarheidsdatum zijn. Sommige vesten zouden al twaalf jaar gebruikt worden, terwijl ze eigenlijk na vijf jaar vervangen zouden moeten worden. De krant schrijft dat de militairen met hun verhaal naar buiten komen “omdat er al jaren niets met hun klachten gebeurt”.

Volgens het AD bevestigt het ministerie van Defensie dat de houdbaarheidsdatum van de scherfvesten is overschreden, maar dat militairen niet met onveilig materiaal op pad zijn gestuurd. Uit onderzoek van TNO zou zijn gebleken dat negentig procent van de scherfvesten voldoende bescherming bood. De overige tien procent had schade en is niet meer in gebruik. Ook zouden er nieuwe vesten zijn besteld.

Gebrekkig materieel

De militaire vakbond VBM zegt in een reactie tegen NRC de problemen met de scherfvesten te herkennen. De vakbond benadrukt dat de klachten onderdeel zijn van een breder probleem, namelijk dat Defensie zijn materieel niet op orde heeft. “Dat is het gevolg van jarenlange verwaarlozing”, zegt een woordvoerder. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde vorig jaar in een onderzoek dat defensie kampt met een gebrek aan materieel.

De OVV onderzocht een dodelijk ongeluk waarbij in 2016 een instructeur getroffen werd. Volgens de OVV was de begeleiding “niet professioneel”. Ook schreef de Onderzoeksraad “zich zorgen” te maken in hoeverre het ongeval kenmerkend is voor de veiligheidscultuur binnen de gehele defensieorganisatie.