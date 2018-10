Kinderen vervoeren zonder Stint: fiets, taxi of lopen

Vijf elektrische bolderwagens telde Villa Kakelbont in Breda. Het was een mooi gezicht, vertellen ouders, om de kinderen zorgeloos te zien zwaaien naar het verkeer, begeleid door een glimlachende bestuurder aan het hoofd van het zoetkleurige vervoermiddel.

Maar nu gaat het vervoer per fiets of taxi of lopend. Sporten doet een deel van de kinderen op de buitenschoolse opvang tijdelijk in een park aan de overkant van de straat, en niet twee kilometer verderop, bij een hockeyclub.

„We moeten allemaal improviseren”, zegt woordvoerder René Loman van de Branchevereniging Kinderopvang. Veel kinderopvangbedrijven waren al opgehouden met het elektrische bakfietsvervoer, na het dramatische ongeval twee weken geleden met een Stint in Oss op een spoorwegovergang, waarbij vier kinderen omkwamen. Sinds dinsdag is het zelfs verboden, na een maatregel van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD). Wat nu?

Marktleider Partou (300 vestigingen) is dinsdag driftig aan het vergaderen over de 64 vestigingen die in totaal 74 Stints hebben. „Er wordt gelopen waar de afstand dat toelaat”, zegt een woordvoerder. Daarnaast wordt er gereden met gewone bakfietsen, eigen fietsen en taxibusjes. „We gaan terug naar de situatie van enkele jaren geleden. En we denken na over oplossingen voor de lange termijn.” Zoals? „Zorgen voor langdurig taxivervoer. Of zelf een bus aanschaffen. Of samenwerken met andere vestigingen.”

Niet voor niets populair

De traditionele alternatieven voor de Stint zijn niet aantrekkelijk, zegt voorzitter Gjalt Jellesma van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. „Als er risico’s aan de Stint zitten, dan is het goed om het vervoer stil te leggen. Maar de Stint is niet voor niets populair geworden.”

Met taxi’s kun je niet tot aan de voordeur komen, legt hij uit, en moeten de kinderen bijvoorbeeld eerst nog een gevaarlijk fietspad oversteken. Wandelen neemt bovendien meer tijd in beslag. „Die tijd is er niet altijd.” Lopen is volgens hem onveilig. „Wat te denken van een groep kinderen die al wandelend een spoorweg passeert? Of met de fiets?” Er is, vindt Jellesma, dringend behoefte aan een volwaardig alternatief. Een soort Stint 2.0? „Zoiets, ja.”

Ook het Amsterdamse Impuls overdenkt dinsdag de consequenties. Het kinderdagverblijf heeft tachtig locaties, met tien Stints bij zeven vestigingen. Gaan ze terug naar wat ze vroeger ook al deden, namelijk lopen of taxibusjes inhuren? Of is het tijd voor iets anders? „We weten het nog niet”, zegt een woordvoerder. Hoe dan ook: „De Stint was veiliger dan wandelen of de taxi. Het is gemakkelijker een groep kinderen in een bakfiets te hebben dan wandelende kinderen bij elkaar te houden. Bovendien kunnen ze vanuit de bakfiets veilig op de stoep uitstappen.”

Structurele kostenverhoging

Over de kosten zeggen veel kinderdagverblijven nog niet meteen te hebben nagedacht. „We willen nu vooral veilig vervoer regelen voor kinderen die aan ons zijn toevertrouwd”, aldus de woordvoerder van Partou. De woordvoerder van Impuls: „Ik heb geen flauw idee waar de afrekening straks naartoe gaat.”

Woordvoerder René Loman van de branchevereniging verwacht een „structurele kostenverhoging” binnen de kinderopvang, waarvan ruim 700.000 kinderen gebruik maken. En wie gaat dat betalen? „De rekening komt uiteindelijk bij de gebruikers van kinderopvang. Lees: de ouders.”