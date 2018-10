Jeugddetentie geëist om mishandeling homo’s

Vier minderjarigen die eerder dit jaar mannen mishandelden die de verdachten via de homodatingapp Grindr gelokt hadden hebben dinsdag jeugddetentie tegen zich horen eisen. De straffen die het Openbaar Ministerie in Rotterdam eiste lopen uiteen van vier weken tot zes maanden, met een proeftijd van twee jaar. Zij stonden terecht voor openlijke geweldpleging, mishandeling en vernieling.

De misdaden hadden plaats in het Paasweekend van 30, 31 maart en 1 april in Dordrecht. Mannen werden via datingapp Grindr naar een plek gelokt, waar zij vervolgens door de jongeren werden aangevlogen. Een man werd mishandeld door meerdere verdachten, een ander wist aan zijn belagers te ontsnappen. Beide mannen werden uitgescholden, beledigd en achtervolgd. Van het mishandelde slachtoffer werden ook persoonlijke bezittingen vernield.

Discriminatie

Het Openbaar Ministerie neemt de zaak hoog op, omdat die voor veel maatschappelijke onrust zorgde en omdat de seksuele geaardheid van de slachtoffers de aanleiding voor de misdaden zou zijn. Daarmee zou het een haatmisdrijf (‘hate crime’) betreffen. Volgens het OM werd het geweld met voorbedachten rade gepleegd. Een officier zei dinsdag:

“Gelet op de ernst van de feiten, het planmatige gedrag, de ‘lol’ die uit het plegen van geweld en het spelen van eigen rechter werd gehaald, de gevoelens van angst binnen de homogemeenschap èn het doel dat dit nooit meer gebeurt, zorgt voor een hogere strafeis.”

Boete

Behalve jeugddetentie is ook een leerstraf geëist. Ook moeten de verdachten een geldbedrag storten in het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven. De hoogte van dat bedrag is niet bekendgemaakt.

In totaal zijn dertien verdachten aangehouden in de zaak. Komende maandag staan de overige negen verdachten terecht. Dat zijn acht volwassenen en een jongere. De rechtbank doet 1 november uitspraak.