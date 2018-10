Italiaanse burgemeester opgepakt wegens immigratiefraude

De burgemeester van het Zuid-Italiaanse dorp Riace is dinsdag gearresteerd en onder huisarrest geplaatst omdat hij illegale immigratie zou bevorderen. Domenico Lucano, bekend wegens zijn migrantvriendelijke beleid, zou volgens de openbaar aanklager schijnhuwelijken hebben georganiseerd “tussen inwoners van het dorp en vrouwen uit het buitenland om verblijfsvergunningen te regelen”, schrijft de Italiaanse krant Corriere della Sera.

Lucano werd in 2004 burgemeester en keerde de krimp in het kleine dorp in de regio Calabrië door honderden migranten toe te laten. Voor hen werden huizen geregeld en zij konden in de leer bij inwoners om lokale producten te maken en verkopen, zoals keramiek, houtwerk, glaswerk en vliegers. Ook werden migranten ingezet om oude huizen te restaureren en het dorp schoon te houden.

Het Amerikaanse tijdschrift Fortune benoemde Lucano in 2016 tot een van de vijftig meest invloedrijke mensen ter wereld. Het zogenoemde Riace-model wordt door talloze dorpen en steden in Europa beschouwd als een succesvol antwoord op de vluchtelingencrisis.

Protestmars tegen arrestatie

De arrestatie van Lucano is het gevolg van een langlopend provinciaal onderzoek naar fraude en misbruik van overheidsgeld. De gemeente Riace zou fouten hebben gemaakt bij regelingen voor overheidsfinanciering voor migranten. Ook zou de burgemeester illegale identiteitskaarten hebben uitgedeeld. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica is een eerder genoemde aanklacht wegens omkoping komen te vervallen.

Activisten en inwoners uit de regio Calabrië zijn verontwaardigd over de arrestatie. Op Twitter verschijnen talloze steunbetuigingen en stevige kritiek dat niet de maffia in deze regio wordt aangepakt, maar iemand die zich inzet voor mensen zonder papieren en toekomstperspectief.

Tiziano_Marelli Tiziano Marelli Fortune ha definito Domenico #Lucano "uno dei grandi leader mondiali" per il "modello Riace" e la capacità di accoglienza e integrazione della sua opera. Da noi è arrestato dopo una campagna denigratoria di omuncoli che lasciano annegare i migranti. Siamo una vergogna planetaria.

Dinsdagavond komt de gemeenteraad in Riace bijeen om te kijken wat ze voor de burgemeester kunnen betekenen. Voor komende zaterdag is een protestmars aangekondigd.