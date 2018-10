Frankrijk bevriest tegoeden Iraniërs om verijdelde aanslag

De Franse overheid heeft dinsdag de tegoeden bevroren van twee personen uit Iran. Er zijn ook economische sancties ingesteld tegen de Iraanse inlichtingendienst. De maatregelen zijn een reactie op de mislukte aanslag op een Iraanse oppositiegroep eerder deze zomer, meldt de Franse overheid.

Op 30 juni werd een aanslag verijdeld, die was beraamd voor een bijeenkomst van de Nationale Raad van Verzet van Iran (National Council of Resistance of Iran) in Villepinte, een voorstad ten noorden van Parijs. Die oppositiebeweging, die meerdere groepen verenigt, heeft een hoofdkantoor in Parijs. Onder andere de oppositiegroep Mujahedeen-Khal neemt deel aan deze jaarconferentie. Voor de bijeenkomst waren ook Europese oud-ministers en politici uit Washington uitgenodigd, onder wie Rudy Giuliani en Newt Gingrich.

In juni werd een Iraanse diplomaat opgepakt in Duitsland, die ervan beschuldigd wordt een bomaanslag op die bijeenkomst te hebben gepland. In België werd een echtpaar opgepakt; bij die arrestatie werden explosieven gevonden. Maandag besloot een Duitse rechter dat de diplomaat, Assadollah Assadi, als verdachte van terroristische activiteiten mag worden uitgeleverd aan België.

Op Frans grondgebied

In de verklaring die dinsdag is gepubliceerd door de Franse ministeries van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Financiën, staat dat vanwege die verijdelde aanslag economische sancties zijn ingesteld tegen twee Iraanse individuen en een specifieke eenheid van de Iraanse geheime dienst. De drie ministers spreken van “een zeer ernstige daad” op Frans grondgebied, dat “niet zonder antwoord kon blijven”.

Een bron binnen de Franse diplomatieke diensten meldt aan persbureau AP dat voor de Franse inlichtingendiensten vaststaat dat de Iraanse geheime dienst achter het plan voor de aanslag zat. Het zou zelfs gaan om de dienst die onder direct toezicht van Ayatollah Khamenei staat.

Iran ontkent betrokkenheid bij de verijdelde plannen. De Franse president Emmanuel Macron ontmoette in september de Iraanse president Hassan Rouhani tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij waarschuwde toen dat Frankrijk strenge maatregelen zou nemen.