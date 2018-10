De man van 110 miljard vertrekt bij Google

Voor iemand die verantwoordelijk is voor het leeuwendeel van Googles jaaromzet (110 miljard dollar), worstelt met EU-boetes en strenge privacyregels zit Sridhar Ramaswamy er redelijk ontspannen bij. Hij leidt het grootste advertentienetwerk ter wereld dat behalve veel geld ook problemen oplevert: adverteerders die hun reclame bij een extremistische video zien verschijnen, prijsvergelijkers die Google van machtmisbruik beschuldigen. Presidenten die bang zijn voor vooringenomenheid en nepnieuws.

De 51-jarige Ramaswamy is op bezoek in Googles kantoor in Brussel. Hij geldt als de officieuze nummer twee bij Google, na topman Sundar Pichai.

Of beter gezegd: gold. Want dinsdag werd bekend dat Ramaswamy opstapt, uit eigen beweging. Hij gaat bij investeringsmaatschappij Greylock werken.

Dat was nog niet bekend tijdens het interview dat NRC vorige week met hem had. Hoewel er al wel iets van retroperspectief doorschemerde: „Google bestaat nu twintig jaar; dit is mijn vijftiende jaar. Dat is langer dan ik ooit had verwacht.”

Lees ook: De zeven geloftes van Google

Ramaswamy liet Google groeien, van enorm naar kolossaal, door het advertentienetwerk succesvol uit te breiden naar mobiele apparaten. Ook gaat hij over de technische kant van privacy op Google-sites.

Is uw baan ingrijpend veranderd? U bent techneut maar u geeft nu vooral uitleg over privacy en de inhoud, van advertenties en video’s.

„We moeten ons aanpassen; met onze grote omvang komt ook een grote verantwoordelijkheid. Ik kan me niet voorstellen dat we dit gesprek tien jaar geleden gevoerd hadden.”

Waar hadden we het dan over gehad?

„Over groei en innovaties in de advertentieveilingen waarschijnlijk.”

U sprak in Brussel met de EU. Hoe is die relatie na de boetes voor misbruik van uw dominante positie?

„We vinden de boetes onterecht maar nemen maatregelen om de zorgen bij de EU weg te nemen. Zo vind je andere prijsvergelijkers nu ook in Google Shopping. Als het gaat om GDPR, de privacywet, hebben we een goede relatie. We bieden gebruikers betere mogelijkheden om aan te passen welke data we verzamelen.”

Delen mensen ook daadwerkelijk minder data met Google of klikt iedereen toch gewoon op oké?

„We zien geen grote terugval in het delen van bijvoorbeeld locatiegegevens. Maar GDPR heeft wel gevolgen voor de websites die ons advertentienetwerk gebruiken. Consumenten kunnen makkelijk persoonlijke advertenties uitschakelen. Dat raakt onze omzet, en die van onze partners.” (Ongeveer een kwart van Googles omzet komt uit dit externe advertentienetwerk, red)

U was ertegen dat YouTube gebruik zou maken van je zoekgeschiedenis om advertenties te selecteren. Waarom?

„Er is niets persoonlijkers dan je zoekgeschiedenis. Die geeft zelfs inzicht in je angsten.. als je een vlekje op je huid ziet en je afvraagt ‘O mijn god, wat is dat?’ We moeten voorzichtig zijn dat zulk soort gegevens niet weglekken.”

Weglekken van gegevens, is dat de les van Facebooks Cambridge Analytica-schandaal?

„De harde les was dat je externe partijen niet maar zo kunt vertrouwen bij het delen van gebruikersinformatie. Wij zijn voorzichtiger geworden met de datarelaties die we aangaan.”

En toch gebruikt YouTube je zoekgeschiedenis voor advertenties.

„Ja, maar het gaat om geaggregeerde data, waarbij we gevoelige zaken wegfilteren. We willen niet te persoonlijk worden en blijven ver weg uit categorieën als ras of seksuele voorkeur. We kijken naar de intentie om – bijvoorbeeld – een auto te kopen of een dienst af te nemen.”

Krijgen we straks advertenties in Google Assistant, de spraakassistent die in elk Google-product zit?

„Dat is nog te vroeg. Het product is nog niet nuttig genoeg.”

Hoezo niet nuttig?

„Heb je wel eens geprobeerd een vliegtuigticket te bestellen met Google Assistant? Trouwens, al werk ik in de advertentiebranche, dat wil niet zeggen dat advertenties voor alles de juiste oplossing zijn.”

Vindt u dat Google zijn zoekmachine naar China moet uitbreiden?

„De Chinese internetmarkt is groot maar niet makkelijk. Het zal nog heel, heel, heel, héél veel stappen vergen voor het zover is. Geweten speelt een belangrijke rol bij Google.”