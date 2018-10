Damien Hirst ontslaat vijftig medewerkers en sluit restaurant

Damien Hirst gaat zich weer concentreren op het maken van kunst. De 53-jarige Britse kunstenaar, die met een kunstproductielijn, een verkoop- en marketingteam, een investeringsdivisie én een eigen museum uitgroeide tot een van de beroemdste en financieel meest succesvolle kunstenaars ter wereld, ontslaat vijftig werknemers. Dat maakte een woordvoerder van zijn bedrijf Science Ltd maandag bekend.

Hoewel er ook werknemers verdwijnen bij zijn studio’s in Londen en Gloucester vallen de meeste ontslagen op de afdelingen financiën en IT. Hoeveel personeel Hirst aanhoudt, wilde zijn woordvoerder niet zeggen.

Hirst maakte ook bekend een nieuwe studio te hebben gekocht in Londen. Voor het complex in Soho, dat nog moet worden gerenoveerd, betaalde de kunstenaar volgens The Art Newspaper omgerekend 45 miljoen euro.

Schilderen

Hirst, die recent weer meer is gaan schilderen, werd wereldberoemd met zijn haaien en gehalveerde koeien op sterk water. Volgens zijn woordvoerder blijft hij in opdracht grote conceptuele sculpturen en installaties maken. Zo heeft Hirst onlangs de bar ontworpen voor het Palms Casino Resort in Las Vegas, onder meer met een haai op sterk water.

Hirst wil weer „meer tijd in de studio doorbrengen”, zei zijn woordvoerder maandag. Het motief voor de sanering is niet kostenbesparing, maar „zijn wens om terug te keren naar een eenvoudiger manier van werken”.

Om die reden zal Hirst volgende maand ook zijn restaurant in Ilfracombe, Devon sluiten. Vorig jaar sloot Hirst al zijn Other Criteria galerie, waar hij vooral zijn eigen grafiek aanbood. Zijn uitgeverij blijft wel boeken en catalogi produceren en de Newport Street Gallery in Londen, het museum dat Hirst in 2015 opende voor zijn kunstcollectie, blijft ook open.

Op de Sunday Times Rich List, de jaarlijkste lijst van rijkste Britten, stond Hirst in mei met een geschat vermogen van omgerekend 338 miljoen euro, ruim 30 miljoen meer dan een jaar eerder. De enige andere kunstenaar op de lijst was beeldhouwer Anish Kapoor, met een geschat vermogen van 151 miljoen euro.

