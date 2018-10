Btw-tarief op digitale kranten en bladen kan omlaag

Het btw-tarief op digitale kranten en tijdschriften kan gelijk getrokken worden met het tarief op publicaties van papier. De Ecofinraad, de vergadering van Europese ministers van Financiën, heeft dinsdag een akkoord bereikt waardoor de lidstaten meer vrijheid krijgen bij het vaststellen van btw-tarieven. Volgens de oude regels moet er minimaal 15 procent btw geheven worden over elektronische publicaties, maar nu kunnen lidstaten zelf beslissen welk btw-tarief ze toepassen.

Politieke partijen in Nederland zijn al langer voorstander van het verlagen van het btw-tarief voor digitale publicaties, maar door de Europese regelgeving was dit niet mogelijk.

In het huidige stelsel vallen digitale publicaties als online kranten en ebooks onder het hoge btw-tarief van 21 procent en gedrukte publicaties onder het lange tarief. Dat is nu nog 6 procent, maar wordt in 2019 verhoogd naar 9 procent. De btw op papieren kranten stijgt dus. Onder meer persvakbond NVJ en brancheorganisatie NDP Nieuwsmedia maakten zich hard voor de aanpassing van de btw regels.

„We zijn verheugd over het besluit”, zegt Herman Wolswinkel van NDP Nieuwsmedia. „Hoe snel de verlaging nu kan worden doorgevoerd, ligt in Den Haag. Ook rijst nu de vraag op welke digitale media precies het nieuwe btw-tarief van toepassing wordt.”

Rien van Beemen, CEO van NRC Media, zegt dat het nog te voorbarig is om te zeggen wat de gevolgen zijn voor NRC. „We zijn blij met het gelijke speelveld, maar wat het gaat betekenen weten we nog niet. Het kabinet moet zich nog buigen over de uitwerking van de nieuwe regels.” Ook de Persgroep is blij met het besluit, zegt woordvoerder Willem-Albert Bol. „Maar, het is wel nog even afwachten hoe en op welke termijn de wijziging wordt doorgevoerd in Nederland.”

Tsjechië lag dwars

In 2016 werd het eerste voorstel voor de wijziging btw-stelsel ingediend door de Europese Commissie. Het Europees Parlement stemde in juni 2017 al in met het voorstel. De wijziging moest unaniem worden goedgekeurd door de Europese ministers van Financiën. Alleen de Tsjechische minister van Financiën stemde tegen. De wijzigingen van de Europese regels over btw zouden de pogingen van het land om witwassen te bestrijden dwarsbomen. Het land heeft tijdens de onderhandelingen over de wijziging zijn bezwaren ingetrokken.

Het kabinet heeft al voorbereidingen getroffen om het btw tarief aan te passen, schreef minister Hoekstra (Financiën, CDA) vorige week, en de Belastingdienst heeft drie maanden nodig om de wijziging door te voeren. Om de sector de tijd te geven om aanpassingen te maken, wordt de invoeringstermijn wellicht verlengd.