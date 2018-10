In de nieuwe wereld nemen we misbruik serieus, Youp

Dat Youp van ’t Hek van schoppen tegen linkse hokjes houdt, weten we al decennialang. Dat hij vaak niet politiek correct is, daar kan ik prima mee leven. Maar het loslaten van ongegronde, denigrerende en stigmatiserende amateuranalyses op vermeende slachtoffers van seksueel geweld gaat in mijn boekje meerdere stappen te ver. Afgelopen weekend nam de grijze komiek een viagrapil en tikte met woedende erectie een stukje over dr. Blasey Ford, de vrouw die de Amerikaanse kandidaat voor het Hooggerechtshof Brett Kavanaugh beschuldigt van seksueel misbruik. Tegenover een geheel mannelijk Republikeinse Senaatscommissie getuigde zij over hoe Kavanaugh haar op haar vijftiende tijdens een dronken feestje zou hebben beklommen in een donkere slaapkamer, een hand op haar mond drukte en haar probeerde uit te kleden voordat ze wist te ontsnappen. „Ik sta hier niet omdat ik hier wil staan. Ik ben doodsbang. Ik sta hier omdat het mijn burgerlijke plicht is om te vertellen wat er is gebeurd,” zei een trillende maar beresterke Ford.

Volgens Van ’t Hek was wat volgde allemaal ‘amateurtoneel’. Als dat hele ‘studentenincidentje’ werkelijk had plaatsgevonden, waarom is ze toentertijd dan niet „krijsend naar haar moeder gerend?” Ford is met spoed toe aan een „geheugentestje”, aldus Van ’t Hek. En hij kan het weten, want hij weet ook dat – al moeten Bill Cosby en Harvey Weinstein inderdaad „even gaan zitten” – Woody Allen gewoon het slachtoffer is van een boze en bittere ex. Juist. En tot slot, even aangenomen dat die Kavanaugh boven op Ford heeft gelegen, uiteindelijk is-ie niet bij d’r naar binnen gegaan, toch? Is dit hele theater dan „geen belediging voor echt verkrachte vrouwen die de rest van hun leven worstelen met de grootste trauma’s?”

Fijn dat Van ’t Hek zich zorgen maakt om vrouwen die worstelen met trauma’s. Zo sympathiek, want we zouden bijna denken dat hij een conservatieve onempathische misogynist is die wellicht te oud is om te wennen aan de nieuwe realiteit waarin we aantijgingen van seksueel geweld en misbruik van vrouwen serieus nemen.

